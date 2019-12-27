Президенство Зеленського: провальна кадрова політика, судилища, хабарі і контрабанда

Борислав Береза Народний депутат України

Борислав Береза

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Підсумки 2019 року

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Я знаю, что в «Слугах» есть нормальные и адекватные люди. Их немного, но они есть. Но я помню, что если в бочку дерьма добавить ложку варенья, то она останется бочкой дерьма и не станет бочкой варенья. Поэтому я не строил иллюзий по поводу скоростного политпроекта, который сдохнет сразу после своей каденции.

Я знаю, что Зеленский хочет мира, но он не понимает что мир на условиях России - это катастрофа для нашего государства. К сожалению Зеленский не силен в компетенциях госуправления и не понимает важность государственных институций. Значит он ставит лишь краткосрочные цели, а Кремль наоборот ориентирован на долгосрочные. И я очень хорошо помню, что Путин начинал войну не для того, чтоб закончить ее с учетом наших интересов.

Я знаю, что Порошенко не будет больше президентом. Это может не нравится его симпатикам, но это факт. Потому что 73% проголосовали не за Зеленского, а против продолжения правления Порошенко. И чем скорее это поймут на Банковой - тем меньше бед они натворят. Потому, что высокий рейтинг на выборах был протестом против предыдущей власти и авансом нынешней. И этот протест может повториться. Но учитывая, что выборы будут не скоро, то протест может выйти на улицу.

Я знаю, что на таможнях по-прежнему берут взятки и контрабас течет рекой. Я знаю, что сбушники контролируют многие схемы и продолжают кошмарить бизнес. Я знаю, что Нацполиция - это закостенелая структура, которая обкладывает поборами мелких бизнесменов, которые работают полулегально и крышуют бордели, игорку, наркоту и многое другое с чем должны бороться. Я знаю, что прокуратура торгует уголовными делами, фабрикует дела под заказ и намывает песок. Я все это знаю. И знаю, что во всех вышеперечисленных структурах есть порядочные люди. Есть. Но они в меньшинстве. И я прекрасно понимаю, что с теми зарплатами и теми полномочиями, что есть у большинства, но не имея моральной мотивации, по-другому и не будет. Надо менять ситуацию, проводя реформы и очистку правоохранительных структур. И я помню то, что можно достичь положительного результата. Это мы видим по патрульной полиции, результаты которой очень высоко оценивают даже наши западные партнеры.

Я знаю, что суды в Украине - это скорее судилища, нежели места, где судят по закону. Часть судей принимают решения за деньги, часть по приказу, часть по телефонному звонку, а часть из страха, потому что они на крючке у тех или иных силовиков или у ОП. Но я понимаю, что все предыдущие власти и эта, которая сейчас, всегда хотели взять под контроль суды, а не сделать их независимыми. И порядочным судьям тут нет места. Тут нужна не только судебная реформа, но необходима и реформа сознания власти. Без этого никакой другой реформы не провести.

Я знаю, что Кабмин сейчас больше напоминает детский сад совмещенный с дискуссионным клубом, в котором премьера назначил Офис президента и еще удивляются отсутствию результата. Но я понимаю, что если и следующий Кабмин будут формировать из личных симпатий ОП и исходя из хотелок олигархов или групп влияния, а не исходя из профессионализма и компетентности, то результат будет такой же или хуже.

Я знаю, что закон о земле нужен новой власти чтоб закрыть дыры в бюджете, а некоторым людям в ОП, чтоб обогатиться. И прикрываясь словом «реформа» они решают свои краткосрочные проблемы. Я понимаю, что рынок земли необходим Украине. Но для начала нужно упорядочить все - от кадастра до законодательства. И конечно провести разъяснительную работу с населением, которое уже не понимает, что происходит и не понимает, что никто не заставляет продавать свою землю. Но те, кто сейчас у руля государства живут сегодняшним днем и о будущем не думают. Интересно, а что следующим будут продавать? Потому что проводить налоговую реформу, развивать экономику, создавать рабочие места и делать Украину привлекательной для инвесторов они пока не спешат.

Я вижу, что финансовые интересы более близки новой власти нежели идеи построения современного государства и сильного общества. Они не понимают, что возрождение Украины, как государства возможно лишь благодаря просвещению, культуре, религии, идеи государственности и национальных интересов. И все это должно подкрепляться экономикой. Я это понимаю и знаю, как это достигалось в Эстонии, Израиле или же Германии. Главенствует не размер государства, а национальная идея и вера граждан в то, что власть это будет делать. Тогда граждане прикладывают максимум усилий для достижения амбициозной цели - построения государства. Иначе этого не достигнуть.

Я вижу провальную кадровую политику Зеленского, когда на места назначены люди случайные или же просто слабые, не компетентные. А иногда и просто аферисты или манкурты. Жаль, что мотивацией таких назначений является личная преданность, старое знакомство, совместная учеба, родственные связи или отношения по работе в Квартале-95. И когда назначают настолько слабых кандидатов, что становится и смешно и грустно, ведь единственное их преимущество - это то, что они «свои», то ты видишь, что обвиняя Порошенко в кумовстве, Зеленский пошел по тому же пути. Понятно, что он будет вынужден исправлять эту ситуацию, если хочет досидеть до конца срока. Но кто теперь согласиться разгребать эти «Авгиевы конюшни» видя такой подход президента?

В общем я не вижу много поводов для оптимизма. Народ традиционно верит в доброго царя и плохих бояр. Бояре, понимая, что пришли лишь на время, творят беспредел, а у царя нет замен этим боярам на более умных и компетентных из списка «своих». К тому же царь столько уже начудил, что выкрутиться будет непросто. Но возможно. И тактика сидеть и просто ждать тут не подходит. Это проигрышная стратегия. А времени и возможностей для маневра все меньше и меньше. Зеленский может попытаться запустить изменения окружив себя новой экспертной группой советников. Может. Но я не знаю способен ли он на это. Тем более, что он не переносит критику и болезненно воспринимает любое указание на его ошибки. Чтобы изменить ситуацию Владимиру Зеленскому надо измениться самому. Потому что если ничего не делать, то будет только хуже. И это выльется не только в финальное поражение Зеленского, но и в тотальное разочарование его инфантильного электората, которое может привести к окончательному пророссийскому реваншу и катастрофе для государственноости Украины. Вот этого допустить нельзя. Ответственность очень велика.

Джерело: блог Борислава Берези

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