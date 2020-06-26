В Офісі президента прокоментували затримання голови Кіровоградської облдержадміністрації



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«У нас нема улюбленців чи обраних серед чиновників, і ситуація з Балонем - не виняток», - Трофімов

Перший заступник керівника Офісу президента наголосив, якщо правоохоронні органи визнають чиновника винним, то він має відповідати згідно з законом

Перший заступник голови Офісу президента Сергій Трофімов заявив, що влада зацікавлена у незалежному розслідуванні ситуації із затриманням керівника Кіровоградської ОДА Андрія Балоня. Про це Трофімов написав Telegram.

Трофімов зазначив, якщо правоохоронні органи визнають чиновника винним, то він має відповідати згідно з законом.

Перший заступник керівника Офісу президента наголосив, що «у них нема улюбленців чи обраних серед чиновників, і ситуація з Балонем - не виняток».

«Поблажок не буде. І це повинні зрозуміти всі, в тому числі і голови ОДА: порушуєш - відповідай за законом. Всі все бачать», - заявив Трофімов.

Перший заступник голови Офісу президента також зазначив, що висновки з ситуації повинні зробити й звичайні українці.

«Посадки чекають не тільки на злодійкуватих попередників, але і на нинішніх чиновників, які на публіку демонструють новий підхід, а продовжують жити по-старому. Недоторканних немає і не буде», - резюмував Трофімов.

Як повідомлялося, 25 червня 2020 року детективи НАБУ спільно з ГУ БКОЗ та УСБУ в Кіровоградській області за процесуального керівництва САП викрили голову обласної держадміністрації Андрія Балоня та посадовця цієї ж ОДА «на гарячому». Як встановило слідство, чиновники у змові запропонували керівникові регіонального осередку одного з органів державної влади в області надати їм неправомірну вигоду в 1,8 млн грн в обмін на невчинення перешкод у його діяльності.

Член наглядової ради Укрзалізниці Сергій Лещенко повідомив, що на хабарі у 1,8 млн грн затримали Андрія Балоня, якого сьогодні звільнив Кабмін.

Зазначимо, президент України Володимир Зеленський призначив Балоня на посаду голови Кіровоградської ОДА у жовтні 2019 року. До цього Балонь був заступником голови Херсонської обласної державної адміністрації.

Також нагадаємо, що 19 червня президент Володимир Зеленський призначив колишнього керівника Державного управління справами Сергія Борзова головою Вінницької обласної державної адміністрації.

А 18 червня Зеленський призначив Василя Володіна головою Київської обласної державної адміністрації.