По $10 тисяч на «лабутени»: Чорновол розказала, які премії отримують слідчі та прокурори у «справах Порошенка»



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Колишня депутатка розповіла про дивні премії слідчим і прокурорам, які займаються так званою справою Порошенка

Деякі премії сягають 200 тисяч гривень і більше

Слідчі та прокурори, які працюють у справах проти Петра Порошенка, отримують високі преміальні. Про це у Facebook пише громадська активістка, народний депутат восьмого скликання Тетяна Чорновол. Вона звертає увагу на те, що преміальні виплати, які сягають двохсот тисяч гривень, отримують слідчі ДБР і прокурори якраз тоді, коли активізуються силові дії проти Порошенка. «На лабутени», - іронізує Тетяна Чорновол, проводячи паралелі з відомою справою «про картини» та штурмом Музею Івана Гончара.

«Слідчим у справах Порошенка видали по 10 тисяч баксів на лабутени. Блогер Андрій Луганський оприлюднив інформацію про чималі зарплати і велику кількість слідчих та прокурорів, що клепають все це сміття, що називається справами Порошенка. Я звернула увагу на ще одну деталь – одноразові виплати із зарплатного фонду ДБР та ГПУ, які спіткали левову частину цих слідчих на прокурорів в останньому півріччі», - зауважує Чорновол.

«Причому «на лабутени» слідчі отримають чималі суми. Наприклад, згідно декларації одного зі слідчих зі справ Порошенка він 6 квітня отримав 194 тисячі гривень плюс до зарплати за березень, яка у нього дорівнювала 61 тисячу грн», - пише Чорновол.

Вона також зазначає, що в цей де день інший слідчий отримав 219 тисяч плюс до зарплати за березень в 57 тисяч, а ще два співробітника ДБР в цей же день отримали додатково заробітну плату, кожний більш ніж 200 тисяч гривень кожен.



«Цікаво, що в цей же день генпрокурор Венедиктова порушила чергову справу проти Порошенка щодо призначення суддів та передала на розслідування в ДБР. Справа була ініційована Портновим», - зазначає Тетяна Чорновол.



«Ще більше десяти слідчих зі справ Порошенка отримали «на лабутени» по 5 тисяч баксів», - повідомила Чорновол.



«Приблизно така ж картина спостерігається і у прокурорів зі справ Порошенка. Зокрема, 31 січня 2020 року, коли було чергове загострення в хворобливому переслідуванні Порошенка(він зокрема був викликаний на допит в ДБР), ціла низка прокурорів з його справ отримала на лабутени по 5- 6 тисяч баксів», - пише Чорновол.





Раніше блогер і волонтер Андрій Луганський проаналізував декларації про доходи слідчих та прокурорів, які задіяні у розслідуванні проваджень, порушених проти Петра Порошенка, і підрахував, що за рік прокурори та слідчі ДБР отримали тільки у вигляді зарплати майже 60 мільйонів гривень платників податків - без урахування преміальних.

Нагадаємо, суд у справі Порошенка перенесли на 1 липня.

Як повідомлялося, Печерський райсуд Києва 18 червня розглядав клопотання Офісу генпрокурора про обрання запобіжного заходу експрезидентові Порошенку.

Слідчі ДБР мали намір клопотати про обрання експрезиденту запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у справі про призначення Сергія Семочка заступником голови Служби зовнішньої розвідки.

Під час виступу на мітингу біля будівлі суду Порошенко заявив, що його звинувачують у «розпалюванні релігійної ворожнечі» через надання Томосу про автокефалію Української православної церкви і створення Помісної церкви.

Напередодні адвокат Ілля Новіков заявив, що влада хоче арештувати Порошенка. При чому суддєю на засіданні буде скандальний Сергій Вовк.

10 червня у ДБР прокурори намагалися вручити Порошенку підозру. Натомість Порошенко прибув до Офісу генпрокурора з адвокатами та народними депутатами, щоб зустрітися із генпрокуроркою Іриною Венедіктовою.

Також адвокати Порошенка розказали, як ДБР зліпило «справу картин» на основі Вікіпедії.