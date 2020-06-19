Януковича знову викликають в Держбюро розслідувань



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Експрезидент-утікач Віктор Янукович

Справа стосується колишнього начальника Генштабу ЗСУ Володимира Замани, якого підозрюють у державній зраді

Державне бюро розслідувань (ДБР) повторно викликає експрезидента Віктора Януковича на 23 червня на 11:00.

Відповідна повістка оприлюднена на сайті ДБР.

«У зв’язку з неявкою 30.04.2020 року та 13.05.2020 року, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135 КПК України, повторно викликається Янукович Віктор Федорович, 09.07.1950 р.н., на 11 год. 00 хв. 23 червня 2020 року до слідчого другого відділу Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених військовослужбовцями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань Береста О.О., для набуття процесуального статусу та проведення відповідних слідчих і процесуальних дій у кримінальному провадженні №62019000000000046, за адресою: м. Київ, вул. Симона Петлюри, 15, кабінет №513, тел. (044) 294-64-17», - йдеться у повідомленні.

За даними ЗМІ, справа під цим номером відкрита стосовно колишнього начальника Генштабу ЗСУ Володимира Замани, якого підозрюють у державній зраді.

Нагадаємо 15 червня Порошенка допитували в рамках апеляції адвокатів президента-утікача Віктора Януковича у справі про його держзраду.