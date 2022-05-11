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    Кримінал

    Депутат Охтирської райради підозрюється у співпраці з окупантами

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    Підозрюваного у держзраді депутата затримано
    фото: Офіс генпрокурора

    У держзраді підозрюється депутат від партії «Наш Край»

    Сумська обласна прокуратура повідомила про підозру депутату Охтирської районної ради ХІІІ скликання від політичної партії «Наш Край» в державній зраді та розповсюдженні матеріалів із закликами до зміни меж території України (ч. 2 ст. 111 та ч. 2 ст. 110 КК України). Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

    За даними слідства, депутат, маючи проросійську позицію, під час окупації Тростянецької громади почав співпрацювати з військовослужбовцями збройних сил РФ. Він забезпечував їх продуктами харчування, надавав інформацію про оптимальні шляхи пересування територією, супроводжував їх як на власному автотранспорті, так і на їх військовій техніці. Також, спекулюючи на життєвих потребах людей під час окупації, депутат закликав місцеве населення Тростянецької громади до так званих «перемовин» з військовослужбовцями країни-агресора. У соцмережах він поширював матеріали із закликами до зміни меж території України.

    На даний час підозрюваного затримано в поряду ст. 208 КПК України, вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.

    Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими Управління СБУ в Сумській області.

    Як відомо, бої за Охтирку почалися 24 лютого і тривали до 27 березня, коли окупантів було відкинуто від міста.

    У ході боїв окупанти викрали і тиждень тримали в полоні голову Охтирської райради Сергія Кірічка.

    Нагадаємо, оголошено про підозру у держзраді працівнику «Азовсталі», який «здав» окупантам схему підземних тунелів, де тримають оборону захисники Маріуполя.

    Теги: росія окупанти кримінал війна Офіс Генерального прокурора Сумщина Україна державна зрада окупація #stoprussia
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    Депутат Охтирської райради підозрюється у співпраці з окупантами