Депутат Охтирської райради підозрюється у співпраці з окупантами

У держзраді підозрюється депутат від партії «Наш Край»

Сумська обласна прокуратура повідомила про підозру депутату Охтирської районної ради ХІІІ скликання від політичної партії «Наш Край» в державній зраді та розповсюдженні матеріалів із закликами до зміни меж території України (ч. 2 ст. 111 та ч. 2 ст. 110 КК України). Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

За даними слідства, депутат, маючи проросійську позицію, під час окупації Тростянецької громади почав співпрацювати з військовослужбовцями збройних сил РФ. Він забезпечував їх продуктами харчування, надавав інформацію про оптимальні шляхи пересування територією, супроводжував їх як на власному автотранспорті, так і на їх військовій техніці. Також, спекулюючи на життєвих потребах людей під час окупації, депутат закликав місцеве населення Тростянецької громади до так званих «перемовин» з військовослужбовцями країни-агресора. У соцмережах він поширював матеріали із закликами до зміни меж території України.

На даний час підозрюваного затримано в поряду ст. 208 КПК України, вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими Управління СБУ в Сумській області.

Як відомо, бої за Охтирку почалися 24 лютого і тривали до 27 березня, коли окупантів було відкинуто від міста.

У ході боїв окупанти викрали і тиждень тримали в полоні голову Охтирської райради Сергія Кірічка.

Нагадаємо, оголошено про підозру у держзраді працівнику «Азовсталі», який «здав» окупантам схему підземних тунелів, де тримають оборону захисники Маріуполя.