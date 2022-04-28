Заступниця фейкового голови Маріуполя отримала підозру у держзраді

Депутатку Маріупольської міськради підозрюють у колабораціонізмі та державній зраді

Депутатка міської ради добровільно погодилася співпрацювати з російськими окупантами

Псевдозаступницю проросійського «голови» Маріуполя повідомили про підозру у державній зраді. Про це йдеться на офіційному Telegram-каналі Генпрокуратури.

За даними слідства, депутат міської ради від політичної партії «Опозиційна платформа – За життя» у м. Маріуполі, який на теперішній час частково перебуває під контролем представників збройних сил РФ, добровільно надала згоду на співпрацю з окупантами.

Жінка погодилась на пропозицію окупаційної влади РФ та обійняла посаду «заступниці голови адміністрації м. Маріуполя». Підозрювана пропагує діяльність керівника псевдореспубліки «ДНР» та окупаційної адміністрації міста з метою формування думки серед населення і світової спільноти про нібито законність дій загарбників.

Крім того, в інтерв’ю російським ЗМІ жінка заявила про особисту підтримку проведення 9 травня 2022 року у м. Маріуполі акції-маршу «Бессмертный полк», яку організовують російські пропагандисти.

Їй уже повідомили про вчинення державної зради в умовах воєнного стану.

Нагадаємо, дещо раніше прокуратура оголосила підозру в державній зраді меру Балаклії.

За даними слідства, під час окупації міста в березні Столбовий вирішив перейти на бік ворога. Він добровільно погодився виконувати повноваження міського голови у підтримуваному окупаційним режимом органі.



