Із полону окупантів звільнено голову Охтирської райради

Сергій Кірічко з перших годин після полону повернувся до роботи

Кірічка тиждень утримували в підвальних приміщеннях

Голову Охтирської райради Сергія Кірічка звільнили після тижневого полону в російських окупантів. Про це повідомила голова партії «Слуга народу» Олена Шуляк.

За її словами, Кірічка тиждень утримували у підвальних приміщеннях. Наразі він уже повернувся до роботи.

«Незважаючи на жодні обставини, ми залишаємось на місці та працюємо. Радий визволенню. Дякую всім причетним! Ми продовжуємо працювати на перемогу нашої рідної Сумської області! Все буде Україна», – процитувала слова Кірічка Шуляк.

Місто Охтирка, що на Сумщині, потерпає від обстрілів російських окупантів від початку повномасштабного вторгнення.

Раніше ми повідомляли, що на Сумщині місцеві прихильники «руского міра» допомагають викрадати людей.

А вже сьогодні стало відомо, що на Сумщині три сотні росіян відмовились воювати. Вони посідали на танки і забралися геть.

Також окупанти звільнили з полону українську журналістку. 16 березня кореспондентку захопили у тимчасово окупованому Бердянську.

А сьогодні у зоні бойових дій під Києвом зник український фотожурналіст.

Напередодні окупанти відпустили викрадених у Мелітополі журналістів.