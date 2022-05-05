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    Начальник колонії, який змушував в'язнів ремонтувати техніку окупантів, підозрюється у держзраді

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    Підозрюваний керівник надає місця для відпочинку та лікування російських загарбників - Начальник колонії, який змушував в'язнів ремонтувати техніку окупантів, підозрюється у держзраді
    Підозрюваний керівник надає місця для відпочинку та лікування російських загарбників
    фото з відкритих джерел

    Посадовцю загрожує довічне позбавленням волі

    Херсонська обласна прокуратура 5 травня повідомила про підозру у державній зраді начальнику державної установи «Північна виправна колонія №90» (Херсон) Євгену Соболєву. Про повідомляє «Главком».

    За даними досудового розслідування, посадовець сприяє підривній діяльності представників Росії на території Північної виправної колонії №90. Зокрема, забезпечив безперешкодний доступ вантажівок окупантів, які доставляють цукор, борошно та цигарки російського виробництва; надає вказівки засудженим знищувати з товарів маркування російських виробників для подальшої реалізації продуктів до Херсону та області; сприяє ремонту техніки російської армії в’язнями на території колонії; надає місця для відпочинку та лікування російських загарбників.

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    Крім цього, Соболєв надав співробітнику спецслужб Росії контактні дані посадової особи управління Державної казначейської служби у Херсоні.

    Додамо, що санкція ч.2 ст. 111 Кримінального кодексу, за якою повідомлено підозру керівнику херсонської колонії, передбачає покарання – позбавлення волі на п’ятнадцять років або довічне позбавленням волі з конфіскацію майна.

    Як відомо, в Україні триває 71-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

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    Теги: росія окупанти війна Україна Херсон окупація #stoprussia
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    Начальник колонії, який змушував в'язнів ремонтувати техніку окупантів, підозрюється у держзраді