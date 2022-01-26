Депутата Херсонської облради затримали на хабарі: вимагав гроші за «спокійний» бізнес

Депутат створив штучні перешкоди у діяльності підприємця та вимагав з нього $27 тисяч

Правоохоронці затримали депутата 8-го скликання Херсонської обласної ради за фактом вимагання хабаря. Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

Наголошується, що депутат створив штучні перешкоди у діяльності підприємця та вимагав у нього $27 тисяч за сприяння у знятті арешту, накладеного на адміністративну будівлю товариства у м. Скадовськ, а також за відкликання зі Скадовського районного суду навмисно поданих позовів проти цього товариства.

За місцем проживання депутата тривають обшуки. Вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру й обрання запобіжного заходу.

До слова, на днях суд арештував посадовця Офісу генпрокурора, який вимагав хабар у $150 тис.

Також екснардепа з «Блоку Петра Порошенка» спіймали на шахрайстві.