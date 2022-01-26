Поламані кінцівки, двоє зниклих безвісти. Нардеп розповів про наслідки вчорашнього штурму Ради

Депутат вважає наслідки вчорашніх заворушень трагічними

Результатом вчорашніх заворушень під Верховною Радою та сутичок протестувальників із правоохоронцями стало затримання 74 учасників протестів. Про це під час виступу на засіданні Верховної Ради заявив народний депутат України від фракції ВО «Батьківщина» Вадим Івченко.

«Колеги, вчора все закінчилося трагічно. Десятки побитих людей. 74 людини затримані, тільки ввечері до них допустили адвокатів. Двоє жінок – із поламаними кінцівками, їм наклали гіпс. Двоє людей зникли безвісти», – наголосив депутат.

Івченко додав, що, за його даними, одна людина внаслідок побиття правоохоронцями постраждала настільки, що наразі невідомо, чи вона виживе.

Також на переконання нардепа, кримінальне провадження, відкрите за фактом сутичок за статтею 296, ч. 4 Кримінального кодексу (Організація масових заворушень) може свідчити про спроби влади піддати протестувальників політичним репресіям. Івченко закликав відпустити всіх затриманих та розібратися, «чому правоохоронці почали застосовувати силу проти мирних громадян».

Зі свого боку спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що, за його даними, під час вчорашніх заворушень обійшлося без трагічних наслідків, а всі, кого було затримано, наразі вже відпущені. Також Стефанчук звернувся до очільника МВС Дениса Монастирського із проханням надати інформацію щодо наслідків нещодавніх подій під Верховною Радою.

Нагадаємо, 25 січня у Києві під Верховною Радою люди вийшли на мітинг. Учасники акції, більшість з яких – фізичні особи-підприємці та члени їхніх родин – вимагали від депутатів ухвалити законопроєкт № 5866-1, спрямований на захист спрощеної системи оподаткування.

Згодом біля будівлі Ради відбулися сутички між протестувальниками та поліцією.

Пізніше протестувальники здійснили спробу прорватися до будівлі парламенту. Через спробу штурму з будівлі Верховної Ради евакуювали народних депутатів.

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