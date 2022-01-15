Суд арештував посадовця Офісу генпрокурора, який вимагав хабар у $150 тис.

Підозрюваний був поміщений під варту в залі суду

Вищий антикорупційний суд обрав чиновнику Офісу генпрокурора запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. Запобіжний захід діятиме до 13 березня цього року. Про це повідомляє пресслужба ВАКСА.

Суд визначив право застави в розмірі 2 000 471 гривні. Підозрюваний був поміщений під варту в залі суду. Рішення може бути оскаржене протягом 5 днів.

Раніше слідчі органи повідомили про підозру заступнику начальника одного з відділів Офісу генпрокурора та посереднику у підбурюванні до надання неправомірної вигоди (ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 369, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України).

«13 січня за процесуального керівництва прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу генерального прокурора детективами Національного антикорупційного бюро України за сприяння Генеральної інспекції Офісу генерального прокурора викрито заступника начальника відділу Офісу генерального прокурора та посередника на підбурюванні третьої особи до надання $150 тис. неправомірної вигоди нібито керівництву Офісу генерального прокурора та замаху на шахрайство», – йдеться у повідомленні.

За даними САП, кошти мали бути передані за прийняте рішення про повернення вилучених у ході обшуків чотирьох дороговартісних автомобілів (Mercedes-Benz S400 CDI, Porshe Macan GTS, Bentley Continental GT, Land Rover Range Rover) і подальше закриття кримінального провадження.

До слова, екснардепа з «Блоку Петра Порошенка» спіймали на шахрайстві.