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    Верховна Рада зібралась на тривалий карантин: що сталося

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    У парламенті кажуть, що наразі багато нардепів хворіє - Верховна Рада зібралась на тривалий карантин: що сталося
    У парламенті кажуть, що наразі багато нардепів хворіє
    фото з відкритих джерел

    Сьогодні у Раді зареєструвалися всього 182 нардепів

    У зв'язку з великою кількістю хворих на коронавірус Верховна Рада йде на карантин до 15 лютого. Про це у своєму Телеграм-каналі повідомив народний депутат від «Голосу» Ярослав Железняк.

    «Наступний пленарний тиждень: тільки відкриття сесії, декілька голосувань і Рада йде на карантин до 15 лютого. Причина – велика кількість захворілих», – написав він.

    Сьогодні, 26 січня, у Раді зареєструвалися всього 182 нардепів.

    Сьогодні вранці у спікера паарламенту Руслана Стефанчука відбулося засідання голів партій, де й прийняли відповідне рішення.

    «Завтра Рада не буде розглядати навіть ключовий пакет законопроєктів президента щодо електронного паспорта. Питання вчора, як і інші, провалили навіть до внесення в порядок денний. Реально у нас проблема з голосами. Багато хворіють, інші в ПАРЄ. Групи не хочуть голосувати за все, що хочемо ми», – повідомляє видання Lb.ua з посиланням на свого співрозмовника.

    Водночас лідерка партії «Голос» Кіра Рудик припустила, що замість пленарних засідань депутати продовжать працювати в комітетах.

    «Зараз дедалі більше депутатів хворіють, епідеміологічна ситуація дуже складна. Тому можливо, що ми тільки відкриємо сесію і підемо працювати в комітетах наступного тижня», – сказала вона журналістам у кулуарах парламенту в середу після повідомлення глав фракцій і керівників парламенту.

    Згідно з календарним планом, 1 лютого Верховна Рада має відкрити сьому сесію, і на найближчому тижні народні депутати повинні працювати в пленарному режимі.

    Додамо, що Міносвіти рекомендує відправити школи на дистанційне навчання.

    В Україні за минулу добу зафіксували понад 24 тисяч нових випадків коронавірусу. Вже другий тиждень в країні спостерігається така динаміка поширення хвороби. У МОЗ повідомили про початок нової хвилі коронавірусу.

    Голова МОЗ прогнозує 60 тис. заражень коронавірусом на добу вже в лютому.

    Теги: Верховна Рада депутат хвороби карантин коронавірус Кіра Рудик Ярослав Железняк
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    Верховна Рада зібралась на тривалий карантин: що сталося