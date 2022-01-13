ДБР: екснардепа спіймали на шахрайстві

Нині колишній депутат обіймає посаду позаштатного радника голови Держекоінспекції

Працівники Держбюро розслідувань викрили народного депутата VIII скликання, члена депутатської фракції партії «Блок Петра Порошенка», який начебто обманом заволодів $17 тис. Про це інформують пресслужби ДБР та Офісу генпрокурора.

Зазначається, що нині екснардеп обіймає посаду позаштатного радника голови Держекоінспекції.

За попередньою інформацією, затриманий пообіцяв допомогти громадянину, який діяв в інтересах аграрного підприємства. Він гарантував, що за $17 тис. «вирішить питання» щодо отримання позитивного висновку оцінки впливу на довкілля Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів.

Під час першої контрольованої передачі колишній народний депутат отримав від потерпілого $2 тис. А 13 січня радника затримали слідчі ДБР під час отримання другої частини коштів – $15 тис.

Попередня кваліфікація злочину: шахрайство, вчинене у великих розмірах.

фото: gp.gov.ua

Наразі правоохоронці проводять обшуки на роботі та вдома у фігуранта, а також у особи, яка надає послуги оформлення та подачі документів для отримання висновків оцінки впливу на довкілля.

Також перевіряється причетність до вказаного злочину працівників Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів та Державної екологічної інспекції.

За інформацією УП, затриманий – екснардеп Андрій Немировський, який був членом комітету Верховної Ради України з питань запобігання та протидії корупції.

Андрій Немировський, фото: nemi.and / Facebook

Немировський був обраний за списком «Об’єднання «Самопоміч» (№33), набув депутатських повноважень у травні 2015 року, не увійшов до фракції «Самопоміч». З квітня 2016 – член фракції «Блок Петра Порошенка».

До слова, ДБР збирається обрати Петру Порошенку запобіжний захід в день його повернення до України 17 січня.