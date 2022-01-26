Рада розгляне збільшення аліментів та е-квитки на транспорт

Пленарне засідання триватиме сьогодні до обіду

Народні депутати сьогодні планують розглянути зміни до Сімейного кодексу щодо збільшення мінімального розміру аліментів та цілу низка інших законопроєктів, йдеться у порядку денному пленарного засідання.

Традиційно пленарне засідання має розпочатися о 10:00. Триватиме сьогодні воно до обіду, адже після цього запланована робота нардепів у профільних комітетах.

Першим на порядку денному стоїть урядовий законопроєкт про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впровадження електронних квитків на автомобільному та міському електричному транспорті (5705) та альтернативний до нього проєкт.

Урядовий законопроєкт пропонує внести зміни до законодавства з метою визначення електронного квитка, поряд з паперовим квитком, підставою для укладення договору перевезення пасажира та багажу. Проєкт закону розглядатиметься у першому читанні.

Також нардепи планують розглянути у першому читанні поданий урядом проєкт закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сприяння формуванню відповідального батьківства (3667). Законопроєктом серед іншого пропонується спростити процеси реєстрації новонароджених дітей, а також процедури визначення імені, прізвища, місця проживання дитини. Окрім того, документ пропонує спростити процедуру розірвання шлюбу у подружжя, що має дітей, та запровадити механізм підтримки малолітніх та неповнолітніх батьків, у тому числі шляхом запровадження відповідальності за її відсутність.

Окрім того, на порядку денному серед іншого розгляд у другому читанні змін до Сімейного кодексу щодо збільшення мінімального розміру аліментів, що стягуються на дитину з інших членів сім'ї та родичів. Зокрема в проєкту цього документу вказується, що сукупний розмір аліментів, що підлягає стягненню, має бути необхідним та достатнім для забезпечення гармонійного розвитку дитини (у чинному законодавстві це уточнення відсутнє – ред.) і не може бути меншим, ніж 50% (чинна норма передбачає не менщше 30% - ред.) прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.

У другому читанні також сьогодні можуть розглянути проєкт закону про соціальний і правовий захист осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, та членів їх сімей (друге читання).

Також сьогодні нардепи мають намір ратифікувати низку міжнародних угод.

На пленарному засіданні, яке відбулося вчора, 25 січня, після тривалих зимових канікул, нардепи ухвалили, зокрема, звернення до світової спільноти щодо неприпустимості військового шантажу з боку РФ.

У цей час під Радою мітингували представники ФОПів, невдоволені змінами до податкового та фінансового законодавства, ухваленими Радою наприкінці минулого року, зокрема, щодо застосування РРО. Після обіду мітинг переріс у сутички з правоохоронцями, що призвело до травмувань з обох боків та затримання кількох активістів. Сьогодні також очікується акція.