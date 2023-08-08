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ДБР розслідує понад сотню справ щодо зловживання військкомів

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
ДБР розслідує понад сотню справ щодо зловживання військкомів
За результатами роботи слідчих 15 обвинувальних актів вже направлено до суду
фото: ДБР (ілюстративне)

ДБР: Мотивами «популярних» правопорушень посадовців військкоматів стає власна нажива, заради якої вони нехтують як совістю, так і відповідальністю за долю країни

З початку російського повномасштабного вторгнення до України Державне бюро розслідувань розслідує 112 проваджень щодо посадовців територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Про це повідомляє пресслужба ДБР.

За результатами роботи слідчих 15 обвинувальних актів вже направлено до суду.

«Мотивами «популярних» правопорушень посадовців військкоматів стає власна нажива, заради якої вони нехтують як совістю, так і відповідальністю за долю країни», – йдеться у повідомленні.

У ДБР нагадали, що лише за останні кілька тижнів викрили близько 10 військкомів:

  • у Запоріжжі військом організував схему збагачення для свого оточення та допомагав ховатися від суду кримінальним елементам,
  • на Закарпатті військовий комісар змушував солдат будувати його маєток,
  • на Київщині посадовець територіального центру комплектування та соцпідтримки за гроші сприяв у нелегальному перетині кордону,
  • у Полтавській області військком жорстоко побив свого підлеглого,
  • в Одесі колишнього військкома спіймали на незаконному збагаченні,
  • на Рівненщині керівник обласного військкомату побив військового,
  • у Черкаській області працівник військкомату за $10 тис. «відмазував» чоловіків від служби,
  • на Вінниччині злочинна група сприяла ухилянтам у центрі комплектування,
  • у Краматорському районі військком з Донеччини налагодив механізм видачі фіктивних документів для перетину держкордону,  
  • на Буковині «ділки» хотіли збагатитися на оформленні довідок про відстрочку від мобілізації.
ДБР розслідує понад сотню справ щодо зловживання військкомів фото 1

У ДБР підкреслили, що вони посилюють протидію злочинам у військкоматах та попередили, що будь-які схеми будуть викриті, а винні – притягнуті до відповідальності.

«Наразі перевірка діяльності та способу життя працівників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки триває. Усі порушення отримають принципову та безкомпромісну оцінку відповідно до Кримінального кодексу», − запевняють у бюро.

Нагадаємо, що на Полтавщині працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру начальнику одного з районних відділів Територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Він разом з двома іншими військовими побив до втрати свідомості підлеглого.

Теги: ДБР військомат корупція

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