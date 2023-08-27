Відключили воду й вимагали хабар 500 тис. грн: викрито схему «Київводоканалу»

Щоб змусити бізнесмена платити їм кошти, зловмисники умисно відключили централізоване водопостачання, створивши перешкоди для здійснення підприємницької діяльності

Посадовцю «Київводоканалу» та директору приватної фірми повідомили про підозру у зловживанні впливом

Правоохоронці викрили працівника «Київводоканалу» та посередника, які вимагали у підприємця пів мільйона гривень за відновлення водопостачання. Про це повідомив Офіс генерального прокурора.

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Посадовцю «Київводоканалу» та директору приватної фірми повідомили про підозру у зловживанні впливом. За даними слідства, у 2023 році працівники «Київводоканалу» розробили схему отримання неправомірної вигоди від представника підприємства, що здійснює техобслуговування та ремонт автомобілів.

Щоб змусити бізнесмена платити їм кошти, зловмисники умисно відключили об’єкт від централізованого водопостачання, створивши перешкоди для здійснення підприємницької діяльності.

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Працівники водоканалу заявили, що для відновлення водопостачання необхідно виконати великий обсяг складних робіт, які мають бути узгоджені на різних рівнях з іншими установами.

Після безрезультатних зустрічей бізнесмена зі службовими особами «Київводоканалу» останні порадили для розв'язання проблем звернутися до приватної фірми.

Директор цієї фірми запропонував підприємцю надати йому 500 тис. грн для розв'язання проблеми із водоканалом.

Працівник «Київводоканалу» «погорів» на півмільйонному хабарі фото: Офіс генпрокурора

У ході контролю за вчиненням злочину правоохоронці задокументували передачу хабаря співробітнику «Київводоканалу» через директора фірми-посередника.

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Працівники «Київводоканалу» та посередник вимагали кошти за підключення водопостачання фото: Офіс генпрокурора

Встановлюються інші особи, які причетні до вчинення цього злочину.

До слова, взимку у приміщеннях «Київводоканалу» проходили обшуки.

Раніше повідомлялося, що Служба безпеки України спільно з Національним антикорупційним бюро викрила нардепа від «Слуги народу» Анатолія Гунька. За гроші посадовець обіцяв бізнесмену забезпечити надання в обробіток державних земельних ділянок Національної академії аграрних наук України. Правоохоронці задокументували злочинну діяльність нардепа та викрили його «на гарячому» під час отримання ним першої частини неправомірної вигоди у розмірі $85 тис.

Як відомо, ДБР розслідує понад сотню справ щодо зловживання військкомів. Мотивами «популярних» правопорушень посадовців стає власна нажива, заради якої вони нехтують як совістю, так і відповідальністю за долю країни.

Зауважимо, наприкінці червня НАБУ та САП затримали «на гарячому» голову Тернопільської облради з партії ВО «Свобода» Михайла Головка та двох заступників голови Тернопільської військово-цивільної адміністрації – Ігоря Дем'янчука й Ігоря Гайдука. За даними слідства, затримані вимагали майже 1,8 млн грн у власника підприємства за підписання актів виконаних робіт з будівництва. ВАКС призначив Головку два місяці арешту або заставу у розмірі 805 тис. грн. Згодом стало відомо, що голову Тернопільської обласної ради Михайла Головка звільнили з-під варти. За нього внесли заставу.