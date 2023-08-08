Продавав землю Національної академії аграрних наук. СБУ затримала нардепа Гунька (ексклюзивне фото)

Анатолію Гуньку загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна

Служба безпеки України спільно з Національним антикорупційним бюро викрила чинного народного депутата України на масштабній корупції. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

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«За гроші посадовець обіцяв бізнесмену забезпечити надання в обробіток державних земельних ділянок Національної академії аграрних наук України. Правоохоронці задокументували злочинну діяльність нардепа та викрили його «на гарячому» під час отримання ним першої частини неправомірної вигоди у розмірі 85 тис. дол.», – йдеться в повідомленні.

У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою), вирішується питання щодо повідомлення про підозру народному депутату і двом його спільникам.

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Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності. Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

За даними джерел «Главкома» мова йде про нардепа від «Слуги народу» Анатолія Гунька. Відповідне фото редакція має у своєму розпорядженнію

Нагадаємо, нещодавно правоохоронці проводили обшуки в нардепа Дубінського.

А сьогодні «Слуга народу» заявила, що ініціює виключення нардепа Торохтія з фракції.