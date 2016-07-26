Директор будівельної компанії «Еліта-центр» погорів на черговій афері

У клієнта «Еліта-центру» незаконно вимагали 50 тис доларів США

Директор «Еліта-центру» був затриманий у Києві 15 лютого внаслідок викриття його протиправної діяльності щодо клієнтів будівельної компанії. Як повідомляють у прокуратурі Києва, чоловік незаконно вимагав 50 тисяч доларів у одного з клієнтів «Еліта-центру». Зазначається, що директор ТОВ «Еліта-центр», діючи



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У клієнта «Еліта-центру» незаконно вимагали 50 тис доларів США

Директор «Еліта-центру» був затриманий у Києві 15 лютого внаслідок викриття його протиправної діяльності щодо клієнтів будівельної компанії. Як повідомляють у прокуратурі Києва, чоловік незаконно вимагав 50 тисяч доларів у одного з клієнтів «Еліта-центру».

Зазначається, що директор ТОВ «Еліта-центр», діючи у змові з керівником ТОВ «Будівельно-інвестиційна компанія «ПСП ЛТД», вимагали 50 тис доларів США від власника квартири у новобудові «Еліта-центр» за припинення майнового спору щодо визнання права власності на це житло.

Зловмисники за вказану винагороду пропонували свою допомогу у вирішенні питання щодо невідкриття проти власника квартири цивільних справ та відклик існуючих позовів щодо права власності на це житло, яке вони самі ж реалізували кільком покупцям.

Директор ТОВ «Еліта-центр» був затриманий за місцем свого проживання, а його спільник - під будівлею Оболонського райсуду столиці одразу після одержання зазначених грошових коштів.

На даний час за погодження з Київською місцевою прокуратурою №9 директору ТОВ «Еліта центр» та ТОВ «Будівельно-інвестиційна компанія «ПСП ЛТД» повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.368-3 КК України.

Підозрюваним готується клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Слідчі дії, які проводяться спільно з працівниками УЗЕ у м. Києві Департаменту захисту економіки Національної поліції України, тривають.