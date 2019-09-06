Директора держпідприємства на Миколаївщині викрили на привласненні майна



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Фото: СБУ

Правоохоронці задокументували привласнення майна на 1,5 млн гривень

У Миколаївській області співробітники Служби безпеки України затримали директора державної агрофірми за організацію механізму привласнення майна підприємства. Про це повідомляє СБУ в Facebook.

Як встановили оперативники, керівник аграрного підприємства укладав угоди з підконтрольними йому фірмами на проведення сільгоспробіт за завищеною вартістю, а також реалізовував цим структурам врожай за заниженими цінами. Також було задокументовано факт викрадення з державного підприємства продукції загальною вартістю в 1,5 млн гривень.

«У місцях зберігання врожаю вилучено для прийняття процесуального рішення 100 тонн продукції вартістю 750 тисяч гривень, підготовленої для відвантаження за підробленими документами на один із місцевих елеваторів», - повідомили у відомстві.

Зазначається, що за фактом злочину було відкрите кримінальне провадження з ч. 3 ст. 191 Кримінального кодексу України, а саме привласнення чи розтрата майна, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб. Наразі тривають слідчі дії та вирішується питання оголошення про підозру керівнику агрофірми.