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СБУ прикрила канал «ухилянтів» за кордон: втікачі платили від $3 тис. (фото)

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
СБУ прикрила канал «ухилянтів» за кордон: втікачі платили від $3 тис. (фото)
Послугами зловмисників скористався один з полтавських депутатів 
фото: СБУ

«Бізнес» організували мешканці Полтавської, Волинської та Івано-Франківської областей 

У ході спецоперацій одразу у декількох областях України заблоковано три масштабні канали нелегального переправлення за кордон українських громадян призовного віку. У результаті слідчо-оперативних дій затримано понад 10 організаторів нелегальних трафіків. Про це повідомила Служба безпеки України.

За гроші вони пропонували потенційним призовникам виїхати за межі нашої держави під виглядом волонтерів. Вартість «квитка на втечу» становила від $3 тис. і більше. Сума залежала від терміновості виїзду та соціального статусу клієнта.

Встановлено, що послугами із незаконного перетину кордону скористався один із полтавських депутатів. За даними слідства, до організації схеми причетні двоє мешканців регіону. Вони «гарантували» чоловікам призовного віку безперешкодний перетин кордону під «маскою» водіїв логістичної організації, які перевозять гуманітарні вантажі. Для цього учасники схеми вносили недостовірні відомості до електронної системи «Шлях».

Ще одне злочинне угруповання, яке спеціалізувалося на нелегальному переправленні громадян через держкордон, знешкоджено на Волині. До його складу входило шестеро місцевих жителів. «Оформлюючи» незаконно своїх клієнтів як водіїв в електронній системі «Шлях», вони підготували декілька автівок для їх нелегального вивезення до ЄС. За наявною інформацією, ділки переправили за межі України до 100 осіб.  

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Ще один канал нелегальної міграції ліквідовано на Прикарпатті. Його організували троє мешканців Івано-Франківської та Львівської областей. Потенційним призовникам вони пропонували фіктивні документи учасників неіснуючих благодійних фондів. СБУ затримала зловмисників під час спроби незаконного «супроводу» через кордон п'ятьох осіб. 

Сімом фігурантам вже повідомлено про підозру. Вирішується питання щодо обрання їм міри запобіжного у вигляді тримання під вартою. 

Нагадаємо, днями співробітники СБУ у Жовтих Водах на Дніпропетровщині здійснили напад на чотирьох журналістів, серед яких кореспонденти інформаційного порталу «СтопКор» та телеканалу «Прямий». 

Теги: бізнес гроші документи кордон

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