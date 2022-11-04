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Вивозив до РФ українське зерно. СБУ затримала депутата з Харківщини

Альона Боженко
glavcom.ua
Вивозив до РФ українське зерно. СБУ затримала депутата з Харківщини
СБУ затримала депутата, який вивозив до Росії зерно з Харківщини
фото: СБУ

Депутат «перереєстрував» агробізнес у місцевій окупаційній адміністрації та сплачував податки до бюджету Росії

Служба безпеки викрила ще одного ворожого поплічника під час стабілізаційних заходів у звільнених районах Харківської області. Зловмисником виявився депутат однієї із селищних рад Куп’янського району. Про це повідомила пресслужба СБУ.

За інформацією правоохоронців, депутат однієї із селищних рад Куп’янського району, будучи власником декількох сільгосппідприємств, одним з перших запропонував окупантам допомогу.

Зокрема, він «перереєстрував» агробізнес у місцевій окупаційній адміністрації і почав сплачувати податки до бюджету Росії. Водночас основну частину зібраного врожаю мав віддавати загарбникам, а решту – реалізовувати у РФ.

Крім того, чоловік надав російським окупантам доступ до власних логістичних складів для базування і ремонту їхньої військової техніки, а також виділяв паливо для її заправки.

Після деокупації Харківщини він залишився у селищі і сподівався уникнути покарання. Однак співробітники СБУ викрили його злочинну діяльність і затримали.

Депутату повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 111-2 (пособництво державі-агресору) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, 3 листопада контррозвідка Служби безпеки викрила чиновника на Черкащині, який закликав допомагати окупаційним угрупованням РФ у захопленні регіону. Також він виправдовував ракетні удари по українських містах та вбивства цивільних громадян.

Теги: чоловік податки зерно депутат

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