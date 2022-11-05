Перейшов на бік ворога. ДБР повідомило про підозру прокурору із Запорізької області

У Запорізькій області прокурору вручили підозру у державній зраді

Прокурор агітував та схиляв місцевих жителів до співпраці з окупантом

Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру прокурору окружної прокуратури Запорізької області, який зрадив присязі та добровільно перейшов на бік ворога. Про це повідомила пресслужба ДБР.

За інформацією правоохоронців, після повномасштабного вторгнення РФ та тимчасової окупації частини Запорізької області прокурор став служити в так званих правоохоронних органах загарбників, виконував вказівки та розпорядження окупаційної адміністрації.

Прокурор також агітував та схиляв жителів Пологівського району Запорізької області до співпраці з окупантом.

«Прокурору повідомлено про підозру у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді довічного позбавлення волі з конфіскацію майна», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 4 листопада Служба безпеки викрила ще одного ворожого поплічника під час стабілізаційних заходів у звільнених районах Харківської області. Зловмисником виявився депутат однієї із селищних рад Куп’янського району.

Також 3 листопада контррозвідка Служби безпеки викрила чиновника на Черкащині, який закликав допомагати окупаційним угрупованням РФ у захопленні регіону. Також він виправдовував ракетні удари по українських містах та вбивства цивільних громадян.