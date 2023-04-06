Допомагав ворогу атакувати багатоповерхівки. СБУ затримала поплічника росіян

Підозрюваний фіксував та переслав ворогу фото зруйнованого багатоквартирного будинку в Запоріжжі

Служба безпеки України затримала ще одного поплічника агресора у ході контрдиверсійних заходів у прифронтових районах на півдні України. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

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«Зловмисник збирав для окупантів інформацію про наслідки російських ракетних ударів по цивільній інфраструктурі в Запоріжжі», – йдеться в повідомленні.

Встановлено, що підозрюваний зафіксував та переслав ворогу фото зруйнованого багатоквартирного будинку, по якому загарбники вдарили 22 березня цього року. Така інформація потрібна була окупантам для підготовки нових обстрілів регіону.

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За даними слідства, ворожим інформатором виявився місцевий працівник IT-сфери, якого російська спецслужба дистанційно залучила до негласної співпраці.

У поле зору агресора він потрапив через поширення у соцмережах дописів на підтримку збройної агресії РФ. Для подальшої комунікації з окупантами використовував месенджер Телеграм, а передачу зібраних відомостей здійснював у вигляді фото- та відеоматеріалів будівель із описом прилеглої території.

Під час обшуків за місцем проживання фігуранта виявлено мобільний телефон із доказами листування з ворогом. Наразі триває розслідування для притягнення зловмисника до відповідальності.

Нагадаємо, триває 407-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Протягом минулої доби було відбито більш як 60 атак противника. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут, Авдіївка та Мар’їнка.