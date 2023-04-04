СБУ встановила особи трьох російських військових, які зґвалтували українку на Харківщині

Користуючись тим, що жінка не могла чинити опір, усі вони по черзі зґвалтували її

Зловмисники входять до складу 99-го артилерійського полку ЗС РФ

Служба безпеки зібрала докази ще одного воєнного злочину російських загарбників проти мирних жителів на сході України. У результаті слідчих дій встановлено особи трьох окупантів, які вчинили групове зґвалтування молодої жінки під час захоплення частини Харківщини. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Зловмисники входять до складу 99-го артилерійського полку ЗС РФ.

Навесні минулого року вони увірвалися на територію домоволодіння в одному з населених пунктів регіону, де проживала жінка разом із сім’єю. Погрожуючи розстрілом родини, вони змусили її поїхати разом з ними. При цьому рашисти зав’язали очі потерпілій, щоб вона не могла впізнати місцевість.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Користуючись тим, що жінка не могла чинити опір, усі вони по черзі зґвалтували її.

Внаслідок сексуального насильства потерпіла отримала травми. Це підтверджено висновками судово-медичної експертизи.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили про підозру трьом зловмисникам за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (за фактом порушення законів та звичаїв війни, вчиненого за попередньою змовою групою осіб).

СБУ проводить комплексні заходи для встановлення місця перебування фігурантів та притягнення їх до відповідальності.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, слідчі Нацполіції повідомили про підозру трьом російський загарбникам, які ґвалтували мешканку Київської області. Встановлено, що під час тимчасової окупації Бучанської територіальної громади російські загарбники впродовж тривалого часу чинили сексуальне насильство над місцевою жителькою, погрожуючи розправою над її матір'ю та зґвалтуванням малолітньої доньки. В лютому 2023 року слідчі оголосили про підозру одному з гвалтівників.