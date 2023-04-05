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Співпраця ексначальника СБУ в Криму з Росією: з’явилися нові докази

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Співпраця ексначальника СБУ в Криму з Росією: з’явилися нові докази
Силовики затримали ексголову Управління СБУ у Криму Кулініча у липні 2022 року
фото: СБУ

Олег Кулініч співпрацював із ФСБ РФ та отримав оперативний псевдонім «Котигорошко»

Служба безпеки України та Державне бюро розслідувань оприлюднили перехоплення розмов ексочільника головного управління СБУ в тимчасово окупованому Крим Олега Кулініча, затриманого Службою раніше, та його куратора – колишнього заступника секретаря РНБО Володимира Сівковича. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

«Ці розмови входять до матеріалів кримінального провадження, яке завершило ДБР. Після того, як обвинувачений ознайомиться зі справою, вони будуть передані до суду», – йдеться в повідомленні.

Співробітники Служби безпеки України затримали Олега Кулініча у липні 2022 року в результаті спецоперації, проведеної спільно з Державним бюро розслідувань. Йому було оголошено підозру у державній зраді (ст. 111 Кримінального кодексу України), створенні злочинної організації (ст. 255), самовільному залишенні місця служби в умовах воєнного стану (ст. 407), заволодінні зброєю та її незаконному зберіганні (ст. 410 та 263).

«Служба безпеки провела безпрецедентну філігранна розробку і подальшу реалізацію, здійснила агентурно-технічне проникнення до лав ФСБ. Ми здобули всі файли, в яких Кулініч доповідав у Москву інформацію, в тому числі і секретну, щодо ситуації в нашій країні, в Службі, про намагання впливати на різноманітні процеси», – заявив Голова СБУ, генерал-майор Василь Малюк.

Серед іншого було встановлено, що Олег Кулініч співпрацював із ФСБ РФ та отримав оперативний псевдонім «Котигорошко». Його діяльність курував так званий «політичний офіс» у Москві, який організували за завданням ФСБ РФ ексзаступник секретаря РНБО Володимир Сівкович і колишній голова Адміністрації президента України Андрій Клюєв.

Кулініч виконував вказівки кураторів для проведення розвідувально-підривної діяльності проти України, шпигунства, розстановки «своїх людей» у різні державні та правоохоронні органи, підбурювання громадян до державної зради.

Зазначається, що цей офіс у Москві є своєрідною «кротофермою». Основна його задача – збір інформації і робота по Україні. В офісі присутні кадрові співробітники 5-ої служби ФСБ РФ. І безпосередньо вони у повній співпраці з Сівковичем взаємодіяли з Кулінічем. Після того, як він передавав інформацію, вони доповідали в ФСБ. Він неодноразово підкреслював, що самоочищення СБУ від «кротів» і зрадників – один із пріоритетних напрямів роботи сьогодні.

Теги: росія Крим СБУ

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