СБУ взялася за блогерку, яка вимагала відокремити Закарпаття від України

Фігурантка розганяла ворожі наративи, в яких ображала почуття українців

Жінка оприлюднила відеозвернення, в якому закликала підготувати петицію стосовно «необхідності» відокремлення Закарпаття зі складу України

Слідчі Служби безпеки Україниі розпочали кримінальне провадження стосовно мешканки Закарпаття, яка агітувала за прийняття рішень, що несуть загрозу територіальній цілісності України. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

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«Своїми діями жінка намагалася дестабілізувати внутрішню обстановку в регіоні», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в соціальних мережах жінка оприлюднила відеозвернення, в якому закликала підготувати петицію стосовно «необхідності» відокремлення Закарпаття зі складу України.

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Фігурантка розганяла ворожі наративи, в яких ображала почуття українців, вдавалася до зневажливих висловлювань на їхню адресу.

Злочин розслідується у межах кримінального провадження за статтею 110 Кримінального кодексу України. Наразі СБУ проводить всі необхідні відповідні слідчо-оперативні дії, щоб ця особа відповіла за свої дії перед законом.

Нагадаємо, раніше депутатка Закарпатської облради опублікувала карту регіону з кольорами угорського прапора.

А прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан на зустрічі з журналістами у Будапешті виклав свою позицію щодо поточної ситуації російсько-української війни, з якої випливає, що він не вірить у перемогу України та вважає, що вона поступово перетворюється в некеровану руїну.

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До слова, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що блокуватиме запровадження санкцій проти Росатома. Зокрема, Угорщина накладе вето на можливі санкції ЄС проти ядерної енергетики РФ.