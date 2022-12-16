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Дружина Дейдея заявила про «воскресіння» свого чоловіка

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Дружина Дейдея заявила про «воскресіння» свого чоловіка
Екснарде Євген Дейдей не загинув та міг покинути Україну
фото з відкритих джерел

Дейдей, що про смерть якого повідомлялося на початку березня, швидше за все, за кордоном

Дружина колишнього народного депутата Євгена Дейдея Дарина заявила, що її чоловік живий та, швидше за все, перебуває за кордоном. Про це йдеться у розслідуванні Bihus.Info.

У розмові з журналісткою Bihus.Info дружина екснардепа заявила, що він живий. При цьому вона повідомила, що не спілкувалась з чоловіком після 24 лютого.

«Я знаю, що він живий… Мені сказали, що він загинув, але потім я дізналася, що він живий і в нього все добре. Він, швидше за все, за кордоном», – сказала жінка.

Видання також повідомило, що зараз Дарина Дейдей намагається розлучитись зі своїм чоловіком.

За даними Bihus.Info, офіційно, використовуючи власні документи, Дейдей не перетинав кордон.

Нагадаємо, 10 березня Дарина Дейдей оприлюднила у своєму Instagram допис про загибель на війні свого чоловіка, проілюструвавши його своїм фото з заплаканим обличчям. Через два дні ЗМІ із посиланням на співрозмовників у ДПСУ та силових відомствах повідомили, що Дейдей нібито утік через контрабандні стежки на Закарпатті.

Згодом дружина Дейдея Дарина видалила допис про його смерть. Також стало відомо, що вона подала позов про розірвання шлюбу та вимагає від нього аліменти.

Пізніше у ЗМІ з’явилася інформація, що Євген Дейдей живий і виїхав з України

Додамо, що Євген Дейдей одружився з Дариною Ледовських навесні 2018 року. Це другий шлюб екснардепа. 

Теги: Україна війна Євген Дейдей

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