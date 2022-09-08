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Дружина «покійного» екснардепа Дейдея судиться з ним за аліменти

Надія Клочко
glavcom.ua
Дружина «покійного» екснардепа Дейдея судиться з ним за аліменти
Євген Дейдей одружився вдруге у 2018 році
фото з відкритих джерел

Наявність позову про розірвання шлюбу свідчить, що екснардеп Євген Дейдей все ж живий

У березні 2022 року Дарина Дейдей, дружина екснардепа Євгена Дейдея, повідомила, що її чоловік нібито загинув на війні, а зараз стало відомо, що вона подала позов про розірвання шлюбу та вимагає від нього аліменти. Про це повідомив з посиланням на документи позову повідомив журналіст Василь Крутчак.

Позов про розірвання шлюбу свідчить, що Євген Дейдей живий.

«Після того, як герой Євген загинув у боях за Україну (правда ніхто не бачив тих боїв за його участю, але це не суттєво), Дарина тепер хоче розірвати з ним шлюб і ще до того стягувати з нього аліменти! Як можна стягувати аліменти з мертвої особи? Вона не дає спокою, Євгене, навіть на тому світі», – іронічно написав журналіст.

Як свідчить оприлюднений Крутчаком документ, позовна заява була подана 1 вересня та розглядається Бориспільським міськрайонним судом Київської області.

Дружина «покійного» екснардепа Дейдея судиться з ним за аліменти фото 1

Нагадаємо, 10 березня Дарина Дейдей оприлюднила у своєму Instagram допис про загибель на війні свого чоловіка, проілюструвавши його своїм фото з заплаканим обличчям. Наразі цей допис недоступний.

Згодом у ЗМІ з’явилася інформація, що Євген Дейдей живий і виїхав з України. За даними джерел видання «Українська правда», Дейдей нібито тікав з України «контрабандними стежками» на Закарпатті.

Додамо, що Євген Дейдей одружився з Дариною Ледовських навесні 2018 року. Це другий шлюб екснардепа. 

Теги: Євген Дейдей

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