Загинув екснардеп Євген Дейдей

Обставини смерті поки невідомі

Сьогодні, 10 березня, стало відомо, що загинув колишній народний депутат Євген Дейдей. Обставини смерті поки невідомі. Про це повідомила дружина Євгена Дарина Дейдей в Instagram.

«Мій Євген я дуже люблю тебе. Ти ж присягався бути зі мною до кінця життя. Я не знаю, що робити тепер. Не знаю, як мені тепер жити. Я знаю тільки те, що я любитиму тебе до моєї смерті і назавжди залишуся твоєю дружиною», – написала Дарина.

Дейдей був активним учасником Революції гідності. 2 серпня 2014 року нагороджений орденом «За мужність» 3 ступеня за особисту мужність та героїзм, виявлений у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України.

У 2014 році Євгена Дейдея було обрано до Верховної Ради України (VIII скликання) за списком партії «Народний фронт». У березні 2015 став членом Міжфракційного депутатського об'єднання «Депутатський контроль».

Нагадаємо, на Харківщині у боях за Ізюм, 9 березня, загинув легендарний український воїн Яшка Циганков. Також у боях на Київщині загинув полковник Петро Горбатюк. Причиною смерті стало пряме влучання ворожої ракети. Також у повітряному бою загинув один з найкращих льотчиків-винищувачів у світі-український полковник Олександр Оксанченко. Він відволікав на себе ворожу авіацію.