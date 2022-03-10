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    Події в Україні

    Загинув екснардеп Євген Дейдей

    Про смерть колишнього депутата повідомила його дружина - Загинув екснардеп Євген Дейдей
    Про смерть колишнього депутата повідомила його дружина
    фото: pravda.com.ua

    Обставини смерті поки невідомі

    Сьогодні, 10 березня, стало відомо, що загинув колишній народний депутат Євген Дейдей. Обставини смерті поки невідомі. Про це повідомила дружина Євгена Дарина Дейдей в Instagram.

    «Мій Євген я дуже люблю тебе. Ти ж присягався бути зі мною до кінця життя. Я не знаю, що робити тепер. Не знаю, як мені тепер жити. Я знаю тільки те, що я любитиму тебе до моєї смерті і назавжди залишуся твоєю дружиною», – написала Дарина.

    Дейдей був активним учасником Революції гідності. 2 серпня 2014 року нагороджений орденом «За мужність» 3 ступеня за особисту мужність та героїзм, виявлений у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України.

    У 2014 році Євгена Дейдея було обрано до Верховної Ради України (VIII скликання) за списком партії «Народний фронт». У березні 2015 став членом Міжфракційного депутатського об'єднання «Депутатський контроль».

    Нагадаємо, на Харківщині у боях за Ізюм, 9 березня, загинув легендарний український воїн Яшка Циганков. Також у боях на Київщині загинув полковник Петро Горбатюк. Причиною смерті стало пряме влучання ворожої ракети. Також у повітряному бою загинув один з найкращих льотчиків-винищувачів у світі-український полковник Олександр Оксанченко. Він відволікав на себе ворожу авіацію.

    Теги: депутат війна Народний фронт партії смерть Євген Дейдей дружина #stoprussia
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    Загинув екснардеп Євген Дейдей