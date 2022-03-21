«Воскрес»? Дружина Дейдея видалила допис про його загибель

Джерела стверджують, що екснардеп втік з країни

Колишній народний депутат Євген Дейдей, ймовірно, зімітував свою смерть, а сам наразі знаходиться поза межами України. Дружина Дейдея Дарина видалила допис у Facebook про його смерть.

Як писав «Главком», 10 березня у соцмережі Дарина Дейдей повідомила про загибель свого чоловіка. Через два дні ЗМІ із посиланням на співрозмовників у ДПСУ та силових відомствах повідомили, що Дейдей нібито утік через контрабандні стежки на Закарпатті.

12 березня Дарина Дейдей повторила, що її чоловік загинув, проте не відповіла, за яких обставин.

«Мені сказали, що він загинув. Ми з дітьми у Києві, нас ніхто не вивозив. Навряд він живий. Він повинен був дитину забрати у Будапешті. Їхав туди, зник зв'язок і більше його ніхто не бачив. Дитину звідти вивозили наші знайомі. Він би дитину не покинув», – сказала Дарина.