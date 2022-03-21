  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    «Воскрес»? Дружина Дейдея видалила допис про його загибель

    ЗМІ: Дейдей втік контрабандними стежками - «Воскрес»? Дружина Дейдея видалила допис про його загибель
    ЗМІ: Дейдей втік контрабандними стежками

    Джерела стверджують, що екснардеп втік з країни

    Колишній народний депутат Євген Дейдей, ймовірно, зімітував свою смерть, а сам наразі знаходиться поза межами України. Дружина Дейдея Дарина видалила допис у Facebook про його смерть.

    Як писав «Главком», 10 березня у соцмережі Дарина Дейдей повідомила про загибель свого чоловіка. Через два дні ЗМІ із посиланням на співрозмовників у ДПСУ та силових відомствах повідомили, що Дейдей нібито утік через контрабандні стежки на Закарпатті.

    276211646_4906633939432904_9157621032892170971_n

    12 березня Дарина Дейдей повторила, що її чоловік загинув, проте не відповіла, за яких обставин.

    «Мені сказали, що він загинув. Ми з дітьми у Києві, нас ніхто не вивозив. Навряд він живий. Він повинен був дитину забрати у Будапешті. Їхав туди, зник зв'язок і більше його ніхто не бачив. Дитину звідти вивозили наші знайомі. Він би дитину не покинув», сказала Дарина.

    Теги: росія окупанти війна Україна Євген Дейдей окупація
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    «Воскрес»? Дружина Дейдея видалила допис про його загибель