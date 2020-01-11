Двоє чоловіків на Рівненщині організували продаж жінок у сексуальне рабство



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Прокуратурою області затверджено та скеровано до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні

У ході досудового розслідування встановлено, що у період з лютого по червень 2019 року 51-річний житель Дубенщини за попередньою змовою із 68-річним спільником підшуковував на території м. Рівне малозабезпечених жінок.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Рівненської області.

За процесуального керівництва прокуратури області слідчими СУ ГУНП в Рівненській області закінчено досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом торгівлі людьми, зокрема вербування і переміщення людини з метою експлуатації, з використанням уразливого стану особи, вчиненому за попередньою змовою групою осіб.

Так, вказані особи завербували одну з жительок Рівненщини, з метою сексуальної експлуатації у Республіці Німеччина. Попередньо зловмисники надали їй фінансову допомогу для оформлення документів та пообіцяли великі заробітки. Внаслідок скрутного матеріального становища потерпіла погодилася поїхати до Республіки Німеччини.

24 червня 2019 року один із обвинувачених, який із потерпілою намагався перетнути Державний кордон України через територію Республіки Польща для передачі її спільнику, був затриманий працівниками поліції. Інший обвинувачений добровільно прибув до слідчого, після чого йому було повідомлено про підозру.

У подальшому, прокуратурою області затверджено та скеровано до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні по обвинуваченню вказаних осіб за ч. 2 ст. 149 УКК України.

За вчинення вказаного злочину передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 12 років.

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Нагадаємо, у Кувейті жінок продавали в рабство через Instagram.