Збиття літака МАУ: президент Ірану «глибоко шкодує про цю трагічну помилку»

Президент Ірану Хасан Роухані заявив, що глибоко шкодує про допущену помилку зі збитим українським літаком МАУ.

Про це він заявив у суботу вранці 11 січня, на своїй сторінці в Twitter.

«Ісламська Республіка Іран глибоко шкодує про цю трагічну помилку», - написав Роухані, висловивши співчуття жертвам трагедії.

Він зазначив, що розслідування інциденту триватиме до з'ясування обставин цієї «великої трагедії» і «великої помилки».

Роухані пообіцяв притягнути до відповідальності винних у знищенні українського літака. Також він розпорядився вжити заходів для компенсації за збитий літак.

The Islamic Republic of Iran deeply regrets this disastrous mistake.



My thoughts and prayers go to all the mourning families. I offer my sincerest condolences. https://t.co/4dkePxupzm