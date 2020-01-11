Збиття літака МАУ: президент Ірану «глибоко шкодує про цю трагічну помилку»



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Президент Ірану Хасан Роухані висловив співчуття жертвам трагедії

Роухані зазначив, що розслідування інциденту триватиме до з'ясування обставин цієї «великої трагедії» і «великої помилки»

Президент Ірану Хасан Роухані заявив, що глибоко шкодує про допущену помилку зі збитим українським літаком МАУ.

Про це він заявив у суботу вранці 11 січня, на своїй сторінці в Twitter.

«Ісламська Республіка Іран глибоко шкодує про цю трагічну помилку», - написав Роухані, висловивши співчуття жертвам трагедії.

Він зазначив, що розслідування інциденту триватиме до з'ясування обставин цієї «великої трагедії» і «великої помилки».

Роухані пообіцяв притягнути до відповідальності винних у знищенні українського літака. Також він розпорядився вжити заходів для компенсації за збитий літак.

The Islamic Republic of Iran deeply regrets this disastrous mistake.



My thoughts and prayers go to all the mourning families. I offer my sincerest condolences. https://t.co/4dkePxupzm — Hassan Rouhani (@HassanRouhani) 11 січня 2020 р.

Крім того, президент Ірану заявив про необхідність усунути недоліки системи ППО країни, що призвели до збитого пасажирського лайнера.

Нагадаємо, у суботу вранці Іран офіційно визнав, що український літак МАУ, який летів із Тегерана до Києва, був «випадково» збитий ракетою. Іранські військові пояснили, що літак був помилково сприйнятий як ворожа ціль після того, як він повернув у бік одного з військових об'єктів.

Раніше Іран категорично заперечував збиття українського літака ракетою.

У суботу, 11 січня, Іран обіцяв провести пресконференцію, на якій оголосити свою версію авіакатастрофи українського літака поблизу Тегерану.

Раніше один з розслідувачів Bellingcat Крісто Грозев повідомив, що ракету, яка могла збити український літак МАУ в Тегерані, ймовірно, було випущено з секретної іранської військової бази IRSG.

Нагадаємо, за інформацією джерел ЗМІ, Іран збив український літак двома російськими ракетами «Тор».

До слова, американський телеканал показав 3D-реконструкцію збиття літака МАУ.

Нагадаємо, Boeing 737 авіакомпанії МАУ розбився неподалік від Тегерана приблизно через три хвилини після зльоту з аеропорту Імама Хомейні. На борту було 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Всі вони загинули.