  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    «Репортери без кордонів» стурбовані невідповідністю доказів у справі Шеремета

    • Розсилка
    &laquo;Репортери без кордонів&raquo; закликають продовжити розслідування вбивства Шеремета та бути більш прозорими у цій справі - «Репортери без кордонів» стурбовані невідповідністю доказів у справі Шеремета
    «Репортери без кордонів» закликають продовжити розслідування вбивства Шеремета та бути більш прозорими у цій справі

    У правозахисній організації заявили, що прокуратура відмовляється надавати всі наявні докази, а сама справа ґрунтується на чотирьох суперечливих експертизах

    Міжнародна організація «Репортери без кордонів» висловила стурбованість невідповідністю доказів у справі вбивства журналіста Павла Шеремета.

    Про це йдеться у заяві «Репортерів без кордонів»

    «Репортери без кордонів» стурбовані невідповідністю доказів, на основі яких українські чиновники заявили про розкриття вбивства редактора новинного сайта Павла Шеремета у 2016 році і закликають продовжити розслідування та бути більш прозорими у цій справі», - зазначається у повідомленні.

    У правозахисній організації заявили, що прокуратура відмовляється надавати всі наявні докази, а сама справа ґрунтується на чотирьох суперечливих експертизах. 

    «Необхідно дізнатись правду про вбивство Павла Шеремета, особливо у зв’язку з тим, що в 2019 році в Україні був вбитий ще один журналіст», – йдеться в заяві. 

    Нагадаємо, у п’ятницю суд залишив ветерана АТО та музиканта Андрія Riffmaster Антоненка, який є підозрюваним у справі вбивства Павла Шеремета, під арештом до 8 лютого.

    Раніше суд заарештував на два місяці волонтерку і лікаря Юлію Кузьменко.

    Кузьменко, яку підозрюють у вбивстві журналіста Павла Шеремета, наполягала на публічному висвітлені цього процесу і висловила готовність пройти поліграф.

    Також 13 грудня суд обрав запобіжний захід для військовослужбовця Яни Дугарь – цілодобовий домашній арешт. Вона буде під арештом до 08.02.2020 року. Суд зобов’язав її здати паспорти, а також утриматися від спілкування зі свідками. 

    За версією правоохоронців, на основі проведених експертиз, закладала вибухівку під авто Шеремета – Кузьменко, а допомагав їй – Антоненко.

    Також слідство вважає основним мотивом убивства журналіста Павла Шеремета дестабілізацію соціально-політичної ситуації в країні.

    Детальніше читайте у матеріалах «Главкома»:
    МВС суд кримінал вбивство Павло Шеремет розслідування журналіст
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ