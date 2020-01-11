«Репортери без кордонів» стурбовані невідповідністю доказів у справі Шеремета



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«Репортери без кордонів» закликають продовжити розслідування вбивства Шеремета та бути більш прозорими у цій справі

У правозахисній організації заявили, що прокуратура відмовляється надавати всі наявні докази, а сама справа ґрунтується на чотирьох суперечливих експертизах

Міжнародна організація «Репортери без кордонів» висловила стурбованість невідповідністю доказів у справі вбивства журналіста Павла Шеремета.

Про це йдеться у заяві «Репортерів без кордонів»

«Репортери без кордонів» стурбовані невідповідністю доказів, на основі яких українські чиновники заявили про розкриття вбивства редактора новинного сайта Павла Шеремета у 2016 році і закликають продовжити розслідування та бути більш прозорими у цій справі», - зазначається у повідомленні.

У правозахисній організації заявили, що прокуратура відмовляється надавати всі наявні докази, а сама справа ґрунтується на чотирьох суперечливих експертизах.

«Необхідно дізнатись правду про вбивство Павла Шеремета, особливо у зв’язку з тим, що в 2019 році в Україні був вбитий ще один журналіст», – йдеться в заяві.

Нагадаємо, у п’ятницю суд залишив ветерана АТО та музиканта Андрія Riffmaster Антоненка, який є підозрюваним у справі вбивства Павла Шеремета, під арештом до 8 лютого.

Раніше суд заарештував на два місяці волонтерку і лікаря Юлію Кузьменко.

Кузьменко, яку підозрюють у вбивстві журналіста Павла Шеремета, наполягала на публічному висвітлені цього процесу і висловила готовність пройти поліграф.

Також 13 грудня суд обрав запобіжний захід для військовослужбовця Яни Дугарь – цілодобовий домашній арешт. Вона буде під арештом до 08.02.2020 року. Суд зобов’язав її здати паспорти, а також утриматися від спілкування зі свідками.

За версією правоохоронців, на основі проведених експертиз, закладала вибухівку під авто Шеремета – Кузьменко, а допомагав їй – Антоненко.

Також слідство вважає основним мотивом убивства журналіста Павла Шеремета дестабілізацію соціально-політичної ситуації в країні.