У Фастові ділки відновили роботу щойно закритого підпільного казино



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Поліцейські повторно вилучили як речові докази гральне обладнання Фото: Нацполіція

Поліція Фастова припинила діяльність підпільного грального залу, роботу якого відновлено усупереч законодавству

У Фастові в одному з приміщень колишнього грального закладу було відновлено діяльність забороненого бізнесу. Близько 2-ї години ночі працівники поліції помітив людей, які туди заходили, і викликав слідчо-оперативну групу.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Як повідомлялось раніше, уряд України заборонив діяльність гральних закладів на території держави. Правоохоронці Київщини у визначені терміни припинили функціонування такого бізнесу і вилучили оргтехніку та обладнання.

За рішенням суду вилучені речові докази повернули власникам на відповідальне зберігання. Однак, підприємливі «бізнесмени» відновили свою діяльність.

У той час, коли працівники поліції зайшли до приміщення, присутні там особи виключили комп’ютери і підключили до електромережі побутову техніку – буцімто, ніхто не грає.

Поліцейські повторно вилучили як речові докази гральне обладнання: 8 системних блоків, 8 моніторів та комплектуючі до комп’ютерів.

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст. 203-2 (Зайняття гральним бізнесом) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України запустив урядову гарячу лінію для боротьби з гральним бізнесом.