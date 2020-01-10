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    У Фастові ділки відновили роботу щойно закритого підпільного казино

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    <span lang="UK">Поліцейські повторно вилучили як речові докази гральне обладнання</span> - У Фастові ділки відновили роботу щойно закритого підпільного казино
    Поліцейські повторно вилучили як речові докази гральне обладнання
    Фото: Нацполіція

    Поліція Фастова припинила діяльність підпільного грального залу, роботу якого відновлено усупереч законодавству

    У Фастові в одному з приміщень колишнього грального закладу було відновлено діяльність забороненого бізнесу. Близько 2-ї години ночі працівники поліції помітив людей, які туди заходили, і викликав слідчо-оперативну групу.

    Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    Як повідомлялось раніше, уряд України заборонив діяльність гральних закладів на території держави. Правоохоронці Київщини у визначені терміни припинили функціонування такого бізнесу і вилучили оргтехніку та обладнання.    

    За рішенням суду вилучені речові докази повернули власникам на відповідальне зберігання. Однак, підприємливі «бізнесмени» відновили свою діяльність.

    У той час, коли працівники поліції зайшли до приміщення, присутні там особи виключили комп’ютери і підключили до електромережі побутову техніку – буцімто, ніхто не грає.  

    Поліцейські повторно вилучили як речові докази гральне обладнання: 8 системних блоків, 8 моніторів та комплектуючі до комп’ютерів.   

    Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст. 203-2 (Зайняття гральним бізнесом) Кримінального кодексу України.

    Нагадаємо, Кабінет міністрів України запустив урядову гарячу лінію для боротьби з гральним бізнесом.

    Національна поліція України кримінал Київщина гральний бізнес
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