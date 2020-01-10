У Фастові ділки відновили роботу щойно закритого підпільного казино
Поліція Фастова припинила діяльність підпільного грального залу, роботу якого відновлено усупереч законодавству
У Фастові в одному з приміщень колишнього грального закладу було відновлено діяльність забороненого бізнесу. Близько 2-ї години ночі працівники поліції помітив людей, які туди заходили, і викликав слідчо-оперативну групу.
Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.
Як повідомлялось раніше, уряд України заборонив діяльність гральних закладів на території держави. Правоохоронці Київщини у визначені терміни припинили функціонування такого бізнесу і вилучили оргтехніку та обладнання.
За рішенням суду вилучені речові докази повернули власникам на відповідальне зберігання. Однак, підприємливі «бізнесмени» відновили свою діяльність.
У той час, коли працівники поліції зайшли до приміщення, присутні там особи виключили комп’ютери і підключили до електромережі побутову техніку – буцімто, ніхто не грає.
Поліцейські повторно вилучили як речові докази гральне обладнання: 8 системних блоків, 8 моніторів та комплектуючі до комп’ютерів.
Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст. 203-2 (Зайняття гральним бізнесом) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, Кабінет міністрів України запустив урядову гарячу лінію для боротьби з гральним бізнесом.