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Ексочільник СБУ, який катує українців та працює на ворога, постане перед судом

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Ексочільник СБУ, який катує українців та працює на ворога, постане перед судом

Наразі обвинувачені оголошені у розшук

До суду скеровано обвинувальний акт щодо колишнього керівника СБУ Олександра Якименка. Він причетний до організації масових репресій проти мирних жителів у захопленій частині Херсонської області. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

«З 2014 року експосадовець переховувався в РФ, а на початку повномасштабного вторгнення допомагав окупантам у війні проти України. Зокрема, його призначили керівником створеної агресором «государственной службы безопасности в Херсонской области», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на цій посаді Якименко виконує завдання Москви щодо поширення кремлівського режиму та придушення руху опору в південному регіоні. Для цього організовує масові переслідування, викрадення і катування місцевих жителів.

Щоденно людей піддають жорстоким тортурам – катують електричним струмом, не дають воду та їжу, а також імітують розстріл потерпілих. Таким чином з них намагаються «вибивати» зізнання у сприянні Силам оборони, а після цього пропонують за гроші отримати «амністію».

За даними слідства, до лав окупаційного органу його очільник особисто залучив ще вісьмох зрадників, які беруть безпосередню участь у катуваннях мирних жителів.

На підставі зібраних Службою безпеки доказів якименка судитимуть за кількома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);
  • ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);
  • ч. 3, ч. 4 ст. 260 (створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань);
  • ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Також за цими статтями Кримінального кодексу України кваліфіковано злочинні дії восьми спільників фігуранта.
Наразі обвинувачені оголошені у розшук. Тривають комплексні заходи для їх притягнення до відповідальності.

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