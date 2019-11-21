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    Кримінал

    Генпрокуратура екстрадувала до США затриманого в Києві кіберзлочинця

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    Затримали кіберзлочинця в одному зі столичних готелів - Генпрокуратура екстрадувала до США затриманого в Києві кіберзлочинця
    Затримали кіберзлочинця в одному зі столичних готелів
    Фото: Кіберполіція

    Екстрадиція відбулася у спрощеному порядку

    Генеральною прокуратурою України в результаті співпраці з Федеральним бюро розслідувань Сполучених Штатів Америки завершено процедуру екстрадиції громадянина Литовської Республіки до США.

    Про це повідомляє пресслужба ГПУ.

    Вказана особа розшукувалася тривалий час американськими правоохоронними органами за підозрою у вчиненні десяти серйозних транснаціональних кіберзлочинів та затримана в результаті спецоперації органами Національної поліції України у жовтні цього року у Києві.

    Генпрокуратурою України прийнято рішення про екстрадицію особи до США у спрощеному порядку та сьогодні його фактично передано компетентним органам цієї країни.

    Як повідомлялося, ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду Києва від 11 листопада було застосовано екстрадиційний арешт строком на 2 місяці відносно громадянина Литовської Республіки, який перебував у міжнародному розшуку та був затриманий у Києві.

    Розслідування злочинної діяльності 32-річного іноземця почалося ще у 2010 році співробітниками ФБР та Служби розслідування фінансових злочинів США.

    Чоловік був оголошений у розшук для притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення низки кримінальних правопорушень у сфері незаконного доступу до банківських рахунків. Серед іншого його підозрюють у викраденні 6 мільйонів доларів США з рахунків американських фінансових установ, заволодінні персональними даними та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.

    Затримання іноземця відбулося в одному зі столичних готелів, де він тимчасово проживав.

    Іноземець дав згоду на спрощений порядок його видачі.

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