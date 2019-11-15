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    Коломойський рятується від американського правосуддя: олігарх винайняв колишнього адвоката Трампа

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    Адвокат Марк Касовіц неодноразово працював з президентом США - Коломойський рятується від американського правосуддя: олігарх винайняв колишнього адвоката Трампа
    Адвокат Марк Касовіц неодноразово працював з президентом США

    Український мільярдер перебуває під слідством ФБР і федеральної прокуратури США

    Адвокат Марк Касовіц, який неодноразово працював з президентом США Дональдом Трампом, стане юристом українського мільярдера Ігоря Коломойського.

    Про підписання між ними контракту повідомляє агентство Bloomberg.

    Зазначається, що Касовіц представлятиме інтереси Коломойського за цивільним позовом у Сполучених Штатах. Там бізнесмена звинувачують у придбанні нерухомості та бізнесу на виведені з «Приватбанку» гроші.

    Йдеться про кілька мільярдів доларів, які Коломойський міг викрасти, коли був співвласником банку. Відзначається, що мільярдер перебуває під слідством ФБР і федеральної прокуратури США.

    Нагадаємо, раніше газета The Wall Street Journal із посиланням на джерела, близькі до переговорів між МВФ і Україною, повідомляла, що нових траншів МВФ не буде, доки команда Зеленського не змусить Коломойського повернути гроші.

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