Коломойський рятується від американського правосуддя: олігарх винайняв колишнього адвоката Трампа



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Адвокат Марк Касовіц неодноразово працював з президентом США

Український мільярдер перебуває під слідством ФБР і федеральної прокуратури США

Адвокат Марк Касовіц, який неодноразово працював з президентом США Дональдом Трампом, стане юристом українського мільярдера Ігоря Коломойського.

Про підписання між ними контракту повідомляє агентство Bloomberg.

Зазначається, що Касовіц представлятиме інтереси Коломойського за цивільним позовом у Сполучених Штатах. Там бізнесмена звинувачують у придбанні нерухомості та бізнесу на виведені з «Приватбанку» гроші.

Йдеться про кілька мільярдів доларів, які Коломойський міг викрасти, коли був співвласником банку. Відзначається, що мільярдер перебуває під слідством ФБР і федеральної прокуратури США.

Нагадаємо, раніше газета The Wall Street Journal із посиланням на джерела, близькі до переговорів між МВФ і Україною, повідомляла, що нових траншів МВФ не буде, доки команда Зеленського не змусить Коломойського повернути гроші.