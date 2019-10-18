Російські окупанти вбили агента ФБР: батьки шукали сина три роки



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Біллі Рейлі у 2015 році відправився на ростовську базу сепаратистського руху «Новоросія» і через деякий час зник

Американець займався стеженням за ісламськими терористами на Близькому Сході і викривав людей, які цікавляться джихадом

У 2015 році позаштатний співробітник ФБР Біллі Рейлі видправився на окуповану частину Донбасу і майже відразу зник. Через 3 роки було знайдене тіло агента.

Про це пише Wall Street Journal у своєму розслідуванню.

За даними видання, американець займався стеженням за ісламськими терористами на Близькому Сході і викривав людей, які цікавляться джихадом.

Після того, як росіяни збили малайзійський Боїнг, Рейлі відправився на ростовську базу сепаратистського руху «Новоросія» і через деякий час зник за нез'ясованих обставин. Через три роки його тіло було виявлено на території окупованої частини Донбасу.

Як з'ясували через чотири роки журналісти WSJ, Рейлі був жорстоко вбитий. Тепер ФБР заперечує свою причетність до відрядження агента і називає його поїздку самовільним «подорожжю». Після публікації в WSJ вербувальник «Новоросії» заявив, що Рейлі нібито живий, а до його зникнення причетні росіяни «з контори».

17 липня 2014 року - у день збиття малайзійського Boeing 777 - куратор Рейлі Тім Рейнтджес попросив Біллі «зайнятися дослідженням» бойовиків так званої «ДНР». У той же час Рейлі випадково дізнався, що його прадід був родом з Донбасу.

Взимку 2015 року Біллі повідомив батькам, що відправляється до Росії. За його словами, свою поїздку він також обговорив з куратором і заповнив анкету добровольця «Новоросії». На окуповану росіянами територію він планував потрапити через Ростов-на-Дону в складі автоколони з «гуманітарною допомогою».

15 травня 2015 року Біллі прилетів до Москви, в районі Курського вокзалу він зустрівся з Михайлом Полинковим (позивний «Кришталик»), учасником «Новоросії», що займався вербуванням найманців.

25 червня агент спробував перетнути кордон України разом з російськими найманцями, після чого перестав виходити на зв'язок.

З серпня 2015 року сім'я Рейлі почала пошуки сина, які не приносили жодного результату, аж поки у листопаді 2018 року їм не повідомили, що тіло Біллі знайшли 10 липня 2015 року в водосховищі поблизу українського села Дібрівка на окупованій частині Донбасу, неподалік від кордону з Росією. Згідно зі свідченням про смерть, причиною загибелі стали «проникаючі ножові поранення в область грудної клітини». Рейлі поховали в Шахтарську, в 36 кілометрах від Дібрівки.

У квітні 2019 батьки змогли перепоховати тіло сина в Детройті.

Сепаратисти «Новоросії» стверджують, ніби Біллі Рейлі живий, просто «змінив особу». Однак тут же обмовляються: «Доля шпигуна більш ніж логічна. Можна було б просто привітати СМЕРШ з відмінно виконаною роботою».