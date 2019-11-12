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    У Києві заарештували кіберзлочинця, який переховувався від ФБР (фото)

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    Затримання іноземця відбулося в одному зі столичних готелів - У Києві заарештували кіберзлочинця, який переховувався від ФБР (фото)
    Затримання іноземця відбулося в одному зі столичних готелів
    Фото: Кіберполіція

    Іноземця підозрюють у викраденні $6 млн з рахунків американських фінансових установ

    Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду Києва від 11 листопада застосовано екстрадиційний арешт строком на 2 місяці відносно громадянина Литовської Республіки, який перебував у міжнародному розшуку та був затриманий у Києві.

    Розслідування злочинної діяльності 32-річного іноземця почалося ще у 2010 році співробітниками Федерального бюро розслідування та Служби розслідування фінансових злочинів США. Про це повідомляє пресслужба прокуратури Києва.

    Чоловік був оголошений у розшук для притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення низки кримінальних правопорушень у сфері незаконного доступу до банківських рахунків. Серед іншого його підозрюють у викраденні 6 мільйонів доларів США з рахунків американських фінансових установ, заволодінні персональними даними та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.

    Затримання іноземця відбулося в одному зі столичних готелів, де він тимчасово проживав.

    Усвідомлюючи неможливість уникнення екстрадиції до Сполучених Штатів Америки, іноземець дав згоду на спрощений порядок його видачі.

    На даний час прокуратурою Києва розпочато відносно нього екстрадиційну перевірку.

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