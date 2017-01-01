Генпрокуратура розслідує розкрадання 400 млн грн з українських банків

ГПУ вручила підозри чотирьом фігурантам справи щодо розкрадання грошей з банків

Генпрокуратура повідомила про підозру службовим особам окремих комерційних банків України, які підозрюються у привласненні понад 400 млн грн. Про це повідомляє прес-служба відомства. Зазначається, що ГПУ здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, яке розслідується СБУ за фактом привласнення власниками окремих комерційних



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ГПУ вручила підозри чотирьом фігурантам справи щодо розкрадання грошей з банків

Генпрокуратура повідомила про підозру службовим особам окремих комерційних банків України, які підозрюються у привласненні понад 400 млн грн.

Про це повідомляє прес-служба відомства.

Зазначається, що ГПУ здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, яке розслідується СБУ за фактом привласнення власниками окремих комерційних банків України понад 400 млн грн з використанням низки банківських установ у державах ЄС.

У зазначеному кримінальному провадженні чотирьом службовим особам резидентам України повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за статею «привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах або організованою группою» та обрані запобіжні заходи.

Ще чотирьом фігурантам кримінального провадження направлені повідомлення про підозру поштовим зв’язком та їх планується оголосити у розшук у січні 2018 року.