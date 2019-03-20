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    Кримінал

    Голова райдержадміністрації на Рівненщині погорів на хабарі

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    За укриття правопорушення від силовиків посадовець вимагав від громадянина неправомірну вигоду - Голова райдержадміністрації на Рівненщині погорів на хабарі
    За укриття правопорушення від силовиків посадовець вимагав від громадянина неправомірну вигоду
    Фото: Нацполіція

    Посадовця затримали під час одержання 20 тис. грн

    В Рівненській області затримали голову райдержадміністрації, який одержав 20 тисяч гривень неправомірної вигоди.

    Про це повідомляє прес-служба Нацполіції у Рівненській області.

    За даними силовиків, за укриття правопорушення від правоохоронних органів посадовець вимагав від громадянина неправомірну вигоду.

    Так, органами місцевого самоврядування було виявлено функціонування нелегальної АЗС. За невжиття заходів реагування та не повідомлення правоохоронні органи про виявлене правопорушення голова РДА одержав від особи 20 тисяч гривень.

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    Сьогодні, 20 березня, посадовця затримали під час одержання коштів. В автомобілі голови районної державної адміністрації було виявлено та вилучено гроші, одержані у якості неправомірної вигоди.

    До слова, на Одещині очільника райдержадміністрації, який сам собі виписав 65 тисяч гривень надбавки, відправлять до в'язниці.

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