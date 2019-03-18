На Одещині очільника райдержадміністрації, який сам собі виписав 65 тисяч гривень надбавки, відправлять до в'язниці



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Чоловіка засудили до 3 років в'язниці з позбавленням права займати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування на 3 роки

Сьогодні Київський районний суд визнав винним голову Захарьевской районної державної адміністрації, який виписав самому собі 65 тисяч гривень премії. Про це повідомили в прес-службі Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Обвинувачений самостійно написав листа на ім'я голови ОДА Михайла Саакашвілі, щоб отримати надбавку за «інтенсивність праці та виконання особливо важливої роботи». Після цього чиновник звернувся до заступника Саакашвілі і попросив підписати документ. Незважаючи на те, що документ підписали, його не відправили на розгляд голові ОДА. Пізніше обвинувачений підписав розпорядження і призначив надбавку в розмірі 695% від посадового окладу.

Суд визнав главу Захарьевской районної держадміністрації винним і засудив до 3 років в'язниці з позбавленням права займати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування на 3 роки. Крім того, він повинен буде виплатити Захарьевской РДА 65 403 гривень.

Йдеться про Дмитра Франчука, який очолював районну адміністрацію з 2015 року. У лютому 2017 року його звільнив президент України Петро Порошенко.

Джерело: Пушкинская.net