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    «Інвестиції у криптовалюту». Шахраї викрали в українців $5 млн (фото)

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    СБУ провела низку слідчих дій - «Інвестиції у криптовалюту». Шахраї викрали в українців $5 млн (фото)
    СБУ провела низку слідчих дій
    Фото: СБУ

    Правоохоронці викрили шахрайство під виглядом інвестування у криптовалюту

    Кіберфахівці Служби безпеки України заблокували діяльність організованого угруповання, яке виманило в українців майже $5 млн. Зловмисники привласнювали кошти інвесторів, імітуючи участь у біржових торгах та операції з криптовалютами. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

    Оперативники спецслужби встановили, що ділки зареєстрували за кордоном низку юридичних осіб. Їх назви були співзвучні з відомими міжнародними фондовими біржами та брокерськими компаніями. Вони орендували офіси для зустрічей з потенційними інвесторами і створили псевдоплатформи в інтернеті.

    У мережі зловмисники імітували проведення електронних торгів, а в «особистих кабінетах» вкладників відображались графіки зростання вартості криптовалют та акцій цінних паперів.

    У ході досудового розслідування задокументовано, що ділки встигли заволодіти коштами українських громадян на майже $5 млн.

    Під час слідчих дій правоохоронці вилучили беззаперечні докази протиправної діяльності. Організатору незаконної схеми повідомлено про підозру у вчиненні злочину за ч. 4 ст. 190 КК України, тобто шахрайства в особливо великих розмірах. Наразі судом вирішується питання щодо обрання стосовно нього запобіжного заходу.

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    «Інвестиції у криптовалюту». Шахраї викрали в українців $5 млн (фото)
    «Інвестиції у криптовалюту». Шахраї викрали в українців $5 млн (фото)
    «Інвестиції у криптовалюту». Шахраї викрали в українців $5 млн (фото)

    Викриття протиправної схеми проводилось спільно зі Слідчим управлінням поліції Києва під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури.

    Теги: СБУ Київ кримінал шахрайство розслідування криптовалюта
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