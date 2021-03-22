«Інвестиції у криптовалюту». Шахраї викрали в українців $5 млн (фото)

Правоохоронці викрили шахрайство під виглядом інвестування у криптовалюту

Кіберфахівці Служби безпеки України заблокували діяльність організованого угруповання, яке виманило в українців майже $5 млн. Зловмисники привласнювали кошти інвесторів, імітуючи участь у біржових торгах та операції з криптовалютами. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що ділки зареєстрували за кордоном низку юридичних осіб. Їх назви були співзвучні з відомими міжнародними фондовими біржами та брокерськими компаніями. Вони орендували офіси для зустрічей з потенційними інвесторами і створили псевдоплатформи в інтернеті.

У мережі зловмисники імітували проведення електронних торгів, а в «особистих кабінетах» вкладників відображались графіки зростання вартості криптовалют та акцій цінних паперів.

У ході досудового розслідування задокументовано, що ділки встигли заволодіти коштами українських громадян на майже $5 млн.

Під час слідчих дій правоохоронці вилучили беззаперечні докази протиправної діяльності. Організатору незаконної схеми повідомлено про підозру у вчиненні злочину за ч. 4 ст. 190 КК України, тобто шахрайства в особливо великих розмірах. Наразі судом вирішується питання щодо обрання стосовно нього запобіжного заходу.

Викриття протиправної схеми проводилось спільно зі Слідчим управлінням поліції Києва під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури.