Афера на €14 млрд: шахраї намагалися продати в ЄС неіснуючі Covid-вакцини

Зловмисникам не вдалося провести аферу з вакцинами

За шахрайством стоїть «організована злочинність»

Шахраї пропонували 12 країнам-членам Євросоюзу купити неіснуючі вакцини проти коронавірусу на понад €14 млрд.

Про це повідомив директор Європейського бюро боротьби з шахрайством (OLAF) Віллі Ітяля, пише видання Yle.

За його словами, зловмисникам нічого не вдалося. OLAF вийшло на цю махінацію після того, як кілька країн ЄС, що отримали такі пропозиції, зв'язалися з Європейською комісією.

«Йдеться про організовану злочинність. Тобто надходять пропозиції, але цих вакцин насправді не існує», – сказав Ітяля.

За його словами, повідомлення про спроби шахрайства надійшли до бюро зокрема й з Фінляндії, там розслідуванням справи займаються місцеві правоохоронні органи.

До слова, в Європі почастішали випадки продажу фальшивих довідок про коронавірус.

Нагадаємо, Папа Римський Франциск виступив із засудженням організованої злочинності, що використовує для свого збагачення спалах пандемії коронавірусу.

«Мафія є в різних частинах світу. Користуючись пандемією, вона збагачується за рахунок корупції. Це структури гріха, структури мафії, вони суперечать євангелію і роблять помилку, поклоняючись ідолам», – заявив Папа Римський в день пам'яті жертв організованої злочинності в Італії.