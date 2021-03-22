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    Афера на €14 млрд: шахраї намагалися продати в ЄС неіснуючі Covid-вакцини

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    Зловмисникам не вдалося провести аферу з вакцинами - Афера на €14 млрд: шахраї намагалися продати в ЄС неіснуючі Covid-вакцини
    Зловмисникам не вдалося провести аферу з вакцинами

    За шахрайством стоїть «організована злочинність»

    Шахраї пропонували 12 країнам-членам Євросоюзу купити неіснуючі вакцини проти коронавірусу на понад €14 млрд.

    Про це повідомив директор Європейського бюро боротьби з шахрайством (OLAF) Віллі Ітяля, пише видання Yle.

    За його словами, зловмисникам нічого не вдалося. OLAF вийшло на цю махінацію після того, як кілька країн ЄС, що отримали такі пропозиції, зв'язалися з Європейською комісією.

    «Йдеться про організовану злочинність. Тобто надходять пропозиції, але цих вакцин насправді не існує», – сказав Ітяля.

    За його словами, повідомлення про спроби шахрайства надійшли до бюро зокрема й з Фінляндії, там розслідуванням справи займаються місцеві правоохоронні органи.

    До слова, в Європі почастішали випадки продажу фальшивих довідок про коронавірус.

    Нагадаємо, Папа Римський Франциск виступив із засудженням організованої злочинності, що використовує для свого збагачення спалах пандемії коронавірусу.

    «Мафія є в різних частинах світу. Користуючись пандемією, вона збагачується за рахунок корупції. Це структури гріха, структури мафії, вони суперечать євангелію і роблять помилку, поклоняючись ідолам», – заявив Папа Римський в день пам'яті жертв організованої злочинності в Італії.

    Теги: ЄС шахрайство Європа Фінляндія злочинність щеплення вакцинація коронавірус
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