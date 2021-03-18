Виманили в іноземців мільйони: СБУ викрила потужне угруповання шахраїв

Шахраї пропонували клієнтам «заробити на біржі»

Служба безпеки України заблокувала діяльність нелегальних «call-центрів». Видаючи себе за «відомі брокерські компанії», зловмисники виманювали у громадян Європейського союзу та СНД гроші.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

За даними спецслужби, група українців та громадян іноземних держав організували у Києві протиправну схему. Вони, перебуваючи в Україні, координували діяльність транскордонного шахрайського механізму.

Оперативники спецслужби встановили, що зловмисники телефонували громадянам ЄС та СНД від імені «відомих» брокерських компаній і пропонували заробити на торгівлі валютою та криптовалютою, цінними паперами, золотом та нафтою. Ділки «гарантували» клієнтам отримання надприбутків у короткі терміни. Після отримання значної суми грошей привласнювали кошти і блокували вкладника.

Також учасники угруповання, використовуючи контактні бази осіб, щодо яких раніше вели аналогічні шахрайські дії, пропонували вкладникам за «комісію» повернути втрачені інвестиції. Отримавши кошти, ділки відразу переривали зв’язок із клієнтом.

Правоохоронці провели обшуки за місцями проживання організаторів та учасників угруповання і розташування «call-центрів». У ході слідчих дій вилучено:

понад 2 млн грн отриманих злочинним шляхом,

серверне обладнання,

флеш-носії,

документальні матеріали, що підтверджують протиправну діяльність.

Наразі слідчі дії тривають для притягнення до відповідальності всіх організаторів оборудки.

Операція проводилась співробітниками Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави в економічній сфері СБУ.