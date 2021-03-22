Шахраї за допомоги чергової фінансової піраміди видурили мільйони у 55 тисяч українців

Правоохоронці провели 11 обшуків у Київській, Черкаській областях та столиці

Довірливам інвесторам було обіцяно щоденний прибуток у понад 350% річних

Кіберполіція припинила шахрайську діяльність фінансової піраміди, організатори якої обдурили понад 55 тисяч вкладників і нажилися на 150 мільйонів гривень. Фігурантам загрожує до восьми років в'язниці, повідомляє пресслужба Нацполіції України.

«Схему організували четверо чоловіків у віці від 26 до 43 років. Фігуранти зробили веб-сайт, де пропонували вкладникам отримувати пасивний дохід від інвестування в бізнес, пов'язаний із продажем електротехніки та роботою таксі», - йдеться в повідомленні.

Громадяни, які беруть участь у схемі, придбавали сертифікати за ціною від 300 до 300 тисяч гривень. При цьому інвесторам було обіцяно щоденний прибуток (понад 350% річних) від вартості сертифікатів у вигляді внутрішньої валюти.

Внутрішню валюту організатори фінансової піраміди пропонували конвертувати у криптовалюту, проте через технічні особливості сайту вивести прибуток було неможливо.

У шахрайську фінансову піраміду вклали кошти понад 55 тисяч громадян. За попередніми даними, сума збитків становить понад 150 мільйонів гривень.

Правоохоронці провели 11 обшуків у Київській, Черкаській областях та столиці. В результаті, вилучили серверне обладнання, комп'ютерну техніку, гроші, банківські картки, чеки про купівлю іноземної валюти, подарункові сертифікати фінансової піраміди, чорнові записи, мобільні телефони.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 190 (шахрайство) КК України. Фігурантам загрожує до восьми років позбавлення волі. Слідчі дії тривають.

До слова, восени минулого року організаторів піраміди B2B Jewelry суд відправив під домашній арешт.

Раніше організатору піраміди, керівнику та головному бухгалтеру були оголошені підозри за ч.3 ст.28 (вчинення злочину стійкою організованою групою осіб), ч.2 ст.222 (шахрайство у великих розмірах), ч.3 ст.209 (легалізація майна, здобутого злочинним шляхом, в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу.

За даними ЗМІ, зокрема засновника B2B Jewelry Миколу Гонту посадили під цілодобовий домашній арешт.

Як повідомлялося 28 серпня, вкладниця піраміди B2B Jewelry порізала собі вени прямо в офісі компанії (відео).