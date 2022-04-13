Кислиця закликає ООН припинити співпрацю з Росією щодо неосновних закупівель

ООН має припинити фінансувати війну через придбання товарів та послуг у РФ

У той час, як Євросоюз запроваджує санкції у зв'язку з війною в Україні, «Секретаріат ООН продовжує розробляти нові замовлення російським підрядникам»

Українські дипломати домагаються від ООН «припинити фінансування російської агресії» шляхом закупівлі російських товарів та послуг. Про це повідомляє CBS News.

Україна звернулася до керівництва ООН із проханням «негайно призупинити співпрацю ООН з Росією щодо неосновних закупівель», проте отримала незадовільну відповідь.

«Якщо ви купуєте товари та послуги в російських компаній, ви підтримуєте їхні воєнні зусилля», – заявив постійний представник України в ООН Сергій Кислиця виданню.

З 2014 року, коли Путін розпочав своє перше вторгнення в Україну, ООН витратила на російські товари та послуги щонайменше $2,5 млрд. Тільки за 2020-й (останній рік, за який є дані) закупівлі ООН у Росії обчислювалися $272 млн. На ці гроші купується широкий спектр товарів – від продовольства для гуманітарної допомоги до вертольотів для місій з підтримання миру.

В офіційному листі, надісланому керівництву ООН у березні, делегація України попросила «негайно призупинити всі неосновні закупівлі ООН в РФ».

За словами речника Генсека Стефана Дюжарріка, ООН відповіла на лист, пояснивши, що закупівлі ООН визначаються «на основі найкращого співвідношення ціни та якості, справедливості, чесності й прозорості, а також ефективної міжнародної конкуренції», і що решта чинників до уваги не беруться.

Дюжаррік сказав, що порядок витрачання коштів ООН встановлено Генеральною Асамблеєю, і для його зміни потрібна нова резолюція ГА. Водночас Кислиця зазначив CBS News, що відповідь ООН була «незадовільною з політичного погляду й сумнівною – з морального».

У неділю шість колишніх українських дипломатів, включно з ексдиректором із закупівель ООН та експослами, також надіслали лист із закликом до ООН припинити всі закупівлі в Росії.

«Припиніть фінансувати російську агресію через економічні можливості ООН», – ідеться в листі, отриманому ексклюзивно CBS News.

Автори листа вказують на голосування Генеральної Асамблеї минулого тижня за усунення Росії з Ради з прав людини ООН.

«Коли є політична воля, є можливість вчинити правильно», – написали вони.

Згадавши суму, яку ООН заплатила Росії за товари та послуги після вторгнення Путіна у 2014 році, ексдипломати зазначають: «На тлі глобальних економічних санкцій така «щедрість» викликає подив».

У листі наголошується, що в той час, як Євросоюз запроваджує санкції проти російської авіації у зв'язку з війною в Україні, «Секретаріат ООН продовжує розробляти нові замовлення російським підрядникам».

Кислиця підтвердив, що надсилав такий лист керівництву ООН.

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