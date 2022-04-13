У Санкт-Петербург прилетів борт із пораненими рашистами – ЗМІ (відео)
Йдеться про сотню важкопоранених військових
У російське місто Санкт-Петербург прилетів борт із тяжкопораненими в Україні окупантами. Про це інформує «24 канал».
На відео можна побачити колону «швидких», в яких за даними української розвідки, приблизно сотня скалічених російських військових.
Орієнтовно в кожній машині знаходяться по 2-3 окупанти.
Місцеві лікарні поблизу фронту не можуть впоратися з напливом поранених.
Нагадаємо, Білорусь рятує рашистів: операційні працюють у режимі нон-стоп.
Також білорусів змушують здавати кров для порятунку поранених в Україні рашистів.