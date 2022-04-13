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    У Санкт-Петербург прилетів борт із пораненими рашистами – ЗМІ (відео)

    На вулицях міста помітили колону &laquo;швидких&raquo; - У Санкт-Петербург прилетів борт із пораненими рашистами – ЗМІ (відео)
    На вулицях міста помітили колону «швидких»
    скріншот із відео

    Йдеться про сотню важкопоранених військових

    У російське місто Санкт-Петербург прилетів борт із тяжкопораненими в Україні окупантами. Про це інформує «24 канал».

    На відео можна побачити колону «швидких», в яких за даними української розвідки, приблизно сотня скалічених російських військових.

    Орієнтовно в кожній машині знаходяться по 2-3 окупанти.

    Місцеві лікарні поблизу фронту не можуть впоратися з напливом поранених.

    Нагадаємо, Білорусь рятує рашистів: операційні працюють у режимі нон-стоп.

    Також білорусів змушують здавати кров для порятунку поранених в Україні рашистів.

    Теги: росія окупанти ЗМІ війна Україна місто окупація #stoprussia
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    У Санкт-Петербург прилетів борт із пораненими рашистами – ЗМІ (відео)