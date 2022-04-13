У Санкт-Петербург прилетів борт із пораненими рашистами – ЗМІ (відео)

Йдеться про сотню важкопоранених військових

У російське місто Санкт-Петербург прилетів борт із тяжкопораненими в Україні окупантами. Про це інформує «24 канал».

На відео можна побачити колону «швидких», в яких за даними української розвідки, приблизно сотня скалічених російських військових.

Орієнтовно в кожній машині знаходяться по 2-3 окупанти.

Місцеві лікарні поблизу фронту не можуть впоратися з напливом поранених.

Нагадаємо, Білорусь рятує рашистів: операційні працюють у режимі нон-стоп.

Також білорусів змушують здавати кров для порятунку поранених в Україні рашистів.