Поспред України: план Кремля – спровокувати гуманітарну катастрофу

Кислиця в ООН порівняв Путіна з Сталіним і розказав про запасний варіант РФ

Російські окупанти провалили бліцкриг – блискавично захопити територію України та встановити тут свою владу. Тож тепер переходять до плану Б – створити гуманітарну катастрофу на всій території України. Про це заявив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця 29 березня на засіданні Ради Безпеки ООН щодо російської агресії проти України. Про це інформує «Укрінформ».

«Після провалу свого початкового плану бліцкригу російські війська перейшли до плану Б. Цей план передбачає спровокувати гуманітарну катастрофу у всій Україні та знищити сільськогосподарський потенціал моєї країни, щоб залякати українське політичне керівництво та народ і схилити його до капітуляції», – сказав Кислиця.

Він зазначив, що «набір інструментів широкий і надзвичайно жорстокий. Він включає навмисне руйнування житлових районів та критичної інфраструктури, ракетні обстріли у всій країні, облогу міст, порушення домовленостей щодо гуманітарних коридорів, терор проти мирного населення в окупованих районах, включно з викраденнями та вбивствами. Наразі окупанти викрали близько 30 місцевих лідерів, активістів та журналістів».

Загалом Росія випустила по Україні понад 1200 балістичних, крилатих та надзвукових ракет, 467 із них – по житлових районах.

«Маріуполь залишається кровоточивою раною в серці Європи. За даними місцевої влади, загинули щонайменше 5 тис. людей. Майже 150 тис. жителів залишаються в облозі, позбавлені будь-яких основних умов для життя. Їх потрібно евакуювати, але не на територію агресора. Спроби Росії зробити це є не лише цинічним лицемірством, а й грубим порушенням законів і звичаїв війни, норм міжнародного гуманітарного права, зокрема Женевських конвенцій 1949 року та Додаткового протоколу I до Женевських конвенцій. Близько 40 тис. українців примусово вивезено до Росії та Білорусі», – сказав Кислиця.

Водночас російські окупанти обстрілюють евакуаційні колони, які намагаються виїхати з Маріуполя на неокуповану територію України.

За даними ЮНІСЕФ, за місяць війни в Україні довелося перемістити 4,3 млн дітей (загалом у країні нараховується 7,5 млн дітей), 1,8 млн із них виїхали за кордон. Щонайменше 143 дитини загинули від російських окупантів і 216 отримали поранення.

«Терміново потрібні гуманітарні дії. Водночас слід мати на увазі, що гуманітарна катастрофа в Україні є елементом російської військової стратегії. Щоб бути ефективною, будь-яка ініціатива повинна бути спрямована на зміну загального підходу Росії до України, а не на марні спроби залучити агресора як партнера на гуманітарному шляху», – сказав Кислиця.

При цьому Кислиця нагадав, що Володимир Путін не перший диктатор, який навмисне використовує продовольство як зброю проти українського народу.

«Ідеологічний апостол Москви Сталін убив мільйони українців 90 років тому під час штучно організованого Великого голоду. Не дивно, що Путін, який шанує Сталіна як свого праотця, вдається до тієї самої практики», – зазначив дипломат.

За його словами, росіяни знищують сільськогосподарську інфраструктуру, забруднюють українські ґрунти, атакують склади пального, щоб зірвати посівну кампанію.

«У ці вихідні російські ракети уразили паливні склади у Львові, Дубні, Луцьку та Рівному – далеко від лінії фронту. А у вівторок російські війська обстріляли ракетами сільськогосподарське підприємство у Дніпрі. Можливо, представник держави-агресорки міг би пояснити, що спричинило цей напад – «демілітаризація» чи «денацифікація», – сказав Кислиця.

Він нагадав, що Україна є одним з найбільших світових експортерів продовольства, тому дії окупантів становлять загрозу для всього світу.

Нагадаємо, РФ блокує в Чорному морі цивільні судна з продовольством – США.

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