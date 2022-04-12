Росія прагне винищили цілий народ – поспред України в ООН

Керівництво РФ дозволило солдатам вбивати всіх, хто вважає себе українцем

На засіданні Ради безпеки ООН постійний представник України Сергій Кислиця провів паралелі між росіянами та нацистами під час Другої світової війни. Звірства російської армії проти мирних українців шокували увесь світ. Про це пише «Укрінформ».

Представник України заявив: Росія проводить політику нацистів та збирається винищити цілий народ.

«Розмаху звірств, яких нині зазнають українські жінки та діти, не було в регіоні від закінчення Другої світової війни. Як і її нацистські попередники, Росія розпочала політику винищення всього народу; російським солдатам керівництво дозволило вбивати всіх, хто вважає себе українцем», – сказав дипломат.

При цьому, за його словами, Москва всіляко намагається поширювати брехню, аби приховати воєнні злочини. Також з метою приховування вбивства тисяч мирних жителів у Маріуполі російські війська розгортають мобільні крематорії для спалювання тіл.

«Знову ж таки, легко простежуються історичні асоціації (з нацистами – ред.)», – зауважив Кислиця.

Він нагадав, що рятуючись від «російських визволителів», з України виїхало понад 4,3 млн громадян, 6,5 млн людей стали внутрішньо переміщеними особами. Переважна більшість – жінки та діти.

Постпред зауважив, що окупанти викрали й вивезли з України понад 121 тис. дітей, переважно з Маріуполя.

Раніше Кислиця викрив маніпуляцію представника Росії в ООН.

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